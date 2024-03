HBO lanzó este jueves dos tráilers de “House of the Dragon”, uno por cada bando que se enfrentará en la guerra civil conocida poéticamente como la Danza de Dragones, 200 años antes de los hechos de “Game of Thrones”.

Westeros (o “Poniente”) está al borde de una sangrienta guerra civil entre los Consejos Verde y Negro luchando por el Rey Aegon y la Reina Rhaenyra respectivamente. Cada lado cree que le corresponde el Trono de Hierro, y en los trailers Verde y Negro se reflejan estas dos perspectivas en mitades separadas, pero que complementan la misma historia.

El primero está dedicado a los “Negros”, llamados así por ser el color asociado a la princesa Rhaenyra y a su casa, los Targaryen, recalcando la perspectiva de dicho bando en el conflicto.

El segundo va para los “Verdes”, que debe su nombre al color de los Hightower, la casa de Alicent, la reina viuda del difunto rey Viserys I y madre de Aegon II, el rival de Rhaenyra al trono.

Ambos tráilers ya adelantan algunos sucesos que, quien haya leído los libros, podrá distinguir claramente -junto con algunos cambios evidentes-, y presenta nuevos personajes de casas como los Bracken y los Stark.

El primero de los 8 episodios de la segunda temporada de esta serie será estrenado el próximo 16 de junio a las 22:00 horas chilenas por HBO Max.

El elenco de esta segunda temporada incluye a Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans. También regresan a esta temporada los actores Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall y Matthew Needham.

Para esta nueva temporada se han unido los actores: Clinton Liberty (Addam of Hull), Jamie Kenna (Ser Alfred Broome), Kieran Bew (Hugh), Tom Bennett (Ulf), Tom Taylor (Lord Cregan Stark), Vincent Regan (Ser Rickard Thorne), Abubakar Salim (Alyn of Hull), Gayle Rankin (Alys Rivers), Freddie Fox (Ser Gwayne Hightower) y Simon Russell Beale (Ser Simon Strong).