Vuelve "House of the Dragon": HBO anuncia primer avance y libera pósters

Este sábado será estrenado el primer teaser tráiler de la segunda temporada de House of the Dragon (La casa del dragón), anunció HBO, y liberó los primeros pósters.

Para alegría de los fans del universo de Canción de Hielo y Fuego, HBO ha anunciado el regreso de la serie de fantasía épica, House of the Dragon (La casa del dragón), la sucesora a la exitosa Game of Thrones (Juego de tronos)

La primera temporada de la producción se estrenó a mediados de 2022 con gran éxito y al fin tenemos noticias de los nuevos episodios.

Sin revelar la fecha de estreno de la segunda temporada, la cadena estadounidense anunció que el sábado 2 de diciembre liberarán el primer avance en video de lo que está por venir.

El teaser tráiler se estrenará en el marco de la Comic-Con Experience 2023, que se desarrolla en Brasil hasta el domingo.

Esto confirma los rumores que rondaban las redes sociales, que afirmaban que el primer tráiler de la temporada 2 sería lanzado en dicha convención.

Además, liberaron los primeros dos pósters oficiales, protagonizados por Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower, que indican con letras grandes “fuego contra fuego” y “sangre por sangre”.