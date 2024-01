A través de sus redes sociales, el nuevo director de DC Studios, James Gunn, confirmó que la actriz australiana de House of the Dragon, Milly Alcock, de 23 años, será la nueva Supergirl de la película que espera estrenar la productora en 2025.

Replicando la noticia de THR donde se anunciaba a la mujer detrás de Rhaenyra Targaryen como la heroína kriptoniana, el ex Marvel escribió: “Esto es cierto. Milly es una joven actriz con un talento fantástico y me entusiasma que forme parte del DCU (DC Comics Universe)”.

A lo que sumó: “Sí, la conocí por primera vez en House of the Dragon, pero me quedé alucinado con sus variadas audiciones y pruebas de pantalla para Supergirl. Encarna a Kara tal y como la imaginaron Tom King (Autor de Supergirl: Woman of Tomorrow), Bilquis Evely (creadora de Supergirl: Woman of tomorrow) y Ana Nogueira (guionista)”. Por su parte, la actriz replicó la publicación con un “Ahhh gracias”.

La actriz, que comenzó su carrera en la actuación en 2014, llegó en 2022 a su papel más conocido en la serie de HBO, donde interpretó a la versión adolescente de la Reina Rhaenyra.

Desde entonces no ha tenido nuevos roles en televisión ni cine; sin embargo, tendrá su primer rol protagónico solo tres años más tarde, debido a que está pronosticado que se estrene el 2025.

De acuerdo al mencionado medio, la historia que deberá interpretar Milly Alcock en Supergirl es la de la prima de Superman, tal como relató Gunn: “Veremos la diferencia entre Superman, que fue enviado a la Tierra y criado por unos padres cariñosos desde que era un bebé, frente a Supergirl, criada en una roca, una astilla de Krypton, y que vio cómo todos a su alrededor morían y eran asesinados de formas terribles durante los primeros 14 años de su vida y luego vino a la Tierra”.