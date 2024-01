Si bien en la historia del cine, hay películas que obtienen la aclamación de la crítica y el público de forma unánime, como “Oppenheimer” que superó la barrera de 900 millones de dólares en taquilla el año pasado y logró cinco estatuillas en los Golden Globes 2024, convirtiéndose en un serio candidato a los Premios Óscar.

Pero en otros casos, las decisiones creativas y de producción malograron una cinta que prometía ser un espectáculo visual y narrativo relevante, creando bodrios que horrorizaron a los espectadores.

Cualquiera que sea el resultado, en varias listas aparecen películas que por sus desastres visuales como “Cats” y “Multiverse of Madness” dejaron a los fanáticos con un mal sabor de boca, principalmente por tener pésimos gráficos generados por computadora (CGI, por sus siglas en inglés).

Mientras, existen otras ficciones que pese a tener grandes presupuestos, como el desastre monumental de “Waterworld”que pese a costar 175 millones de dólares -siendo la película más costosa de la historia- y ser protagonizada por Kevin Costner, no pudo salir a flote en la taquilla. Aunque otras obras, con un dinero más modesto, como “Batalla por la Tierra”, dejó mal parada la carrera de John Travolta a principios de los 2000, por contar con un argumento inverosímil.

A continuación, revisemos la lista menos glamorosa de Hollywood de desastres fílmicos de los últimos años.

Cine de ciencia ficción: Batalla por la Tierra

Hay películas de ciencia ficción que marcaron época, tales como Star Wars y Blade Runner, siendo adoradas por todo el mundo. Así al menos era la intención de esta cinta que surgió de una idea original de L. Ron Hubbard, el fundador de la cienciología, la religión que mezcla misticismo y la búsqueda de la felicidad.

Al respecto, el guionista de la cinta JD Shapiro declaró que John Travolta se acercó a él para comentar que la ficción sería “La Lista de Schindler de la ciencia ficción”, detalla una nota de Yorokobu.es. Por esta razón, el actor de “Grease” empujó el proyecto con tesón, pues le servía para llevar el mensaje de su fe al público masivo. Incluso, llegó a cobrar cerca de 12 millones de dólares para que funcione todo.

No obstante, las constantes correcciones y un presupuesto austero hicieron que los personajes se vieran ridículos por su extraño vestuario y maquillaje. Incluso, el propio guionista llegó a decir que no quería aparecer en los créditos. El crítico Elvis Mitchell, del New York Times, fue lapidario:“A lo mejor es un poco pronto para hacer un juicio así, pero puede llegar a ser la peor película del siglo”.

Una de las peores películas del cine: Waterworld

Parodiada como el desastre más caro de la industria, lo que sucedió con “Waterworld” se pudo augurar con lo sucedido durante la filmación. A saber, Kevin Costner entregó 20 millones de dólares al proyecto que se extendió durante 220 días, creciendo el presupuesto hasta los 170 millones de dólares. Por otra parte, el guion fue escrito 36 veces, con una influencia evidente de Mad Max, lo que sería una desventaja, pues estuvo lejos de ser un éxito de culto.

Ahora bien, la película encadenó una serie de malas decisiones, como la logística de tener el set en medio del mar, entre otros gastos, puesto que Costner vivió en una villa que le costaba al estudio 4.500 dólares la noche, consignó El País.

Para más detalle, el director Kevin Reynolds renunció por incumplir los plazos, siendo reemplazado por Joss Whedon, el futuro director de Los Vengadores. Una situación incómoda para el creativo, que terminó colapsado por la presión impuesta por la estrella. “Costner era amable, pero no era un guionista, y había muchas cosas impuestas por él que nadie estaba autorizado a modificar”, agregó.

El desastre visual de “Cats”

Si hay un desastre que no deja dudas es la cinta “Cats”, inspirada en el musical de Andrew Lloyd Webber. Con un CGI de la peor calidad, levantó sospechas desde el principio. Aunque nada presagiaba que los errores de producción fueran tan desastrosos, pese al elenco que participó de la producción. Es más, la cualidad principal de la ficción estrenada en 2019, era la participación de Judi Dench, Jennifer Hudson, James Corden, Ian McKellen, Rebel Wilson y Taylor Swift.

En ese sentido, las críticas destrozaron el trabajo del director Tom Hooper, que ganó el Óscar a mejor director por El discurso del rey: “Cats ha sido lo peor que le ha pasado a los gatos desde los perros”, sostuvo el crítico de cine Edward Douglas en la revista Comic Beat.

Antes de Johnny Depp: Cutthroat Island (La Pirata)

En 1995, Carolco Pictures estaba en fase terminal, mientras intentaban vender “Cutthroat Island” protagonizada por Genna Davis como una gran aventura de piratas. Así, la producción partió sin tener un guion terminado y con la renuncia de Michael Douglas por desavenencias con el director Renny Harlin.

Por otra parte, la película recaudó apenas 10 millones de dólares con un presupuesto de casi 100 millones de dólares, indicó una nota de Telegraph. De hecho, se le considera una de las peores cintas de los años 90.

Eso sí, en palabras de Davis, la crisis de Carolco fue determinante para el fracaso comercial.“Estábamos condenados desde el principio, desafortunadamente. Cuando salió la película, no había dinero para promocionarla, por lo que estaba garantizado que no iba a tener éxito”, relató a The Hollywood Reporter.

El peor cine de Eddie Murphy: Pluto Nash

Eddie Murphy rompió todos los esquemas por sus especiales de comedia, además de integrar el elenco de Saturday Night Live y protagonizar Un detective suelto en Hollywood en 1984, era en pocas palabras, “El rey de la comedia”.

Sin embargo, sus decisiones creativas lo impulsaron a grabar Pluto Nash, una comedia futurista cuyo presupuesto alcanzó los 100 millones de dólares. De ellos recaudó solo 5 millones en las salas estadounidenses. Stephen Hunter, de ‘The Washington Post’, la resumió de la siguiente manera: “Una hora y media de nada. Está ahí, pero no está ahí. Lo es, pero no lo es. No tiene nada que ofrecer. No es olvidable, en realidad, porque no hay nada que olvidar”.

Por lo mismo, el sitio especializado The Hollywood Reporter la tiene en su lista de “bombas de taquilla”, es decir, se trata de las producciones que pese a su elevado presupuesto y reparto, fracasaron en la industria del cine.

Una de las peores películas de superhéroes: Catwoman

En 2004, un año antes del estreno de Batman Inicia, Halle Berry protagonizó Catwoman, una cinta que genera reacciones negativas por el escuálido guion y unos efectos especiales que dejaron mucho que desear. No obstante, Berry que había ganado un Óscar a mejor actriz por su actuación en Monster’s Ball, defendió la necesidad de seguir trabajando, puesto que le llegaban pocas propuestas laborales.

“Fue uno de mis papeles mejor pagados, y eso no tiene nada de malo. No quiero sentirme como ‘Oh, solo puedo hacer cosas dignas de un premio’. ¿Qué es una actuación merecedora de un premio? Era una gran oportunidad para que una mujer de color fuera una superheroína. ¿Por qué no iba a intentarlo?” Bien hecho, Halle. Michael Caine nunca se arrepintió de su participación en la peor secuela de ‘Tiburón"”, recogió Espinof.

El caos de Antonio Banderas y Lucy Liu en “Ballistic: Ecks vs. Sever”

Hay una película ineludible que encabeza los desastres cinematográficos de los últimos años. Se trata de Ballistic: Ecks vs. Sever, que según Rotten Tomatoes tiene un 0% de “frescura”, además de una punzante crítica basada en “acción exagerada, sin una pizca de ingenio, coherencia, estilo y originalidad”.

Es que la presencia de Lucy Liu y Antonio Banderas hacía pensar que la cinta basada en un videojuego -que combina espionaje y agentes encubiertos- podría ser una grata sorpresa. Por si fuera poco, la trama sobre estos dos agentes, interpretados por Liu y Banderas, ocupa de forma excesiva la cámara lenta y una edición pobre dirigida por Wych Kaosayananda, lo que resultó en que la cinta sea sepultada en los ranking de malas películas.

El peor fracaso del cine comercial: John Carter

Cada cierto tiempo surge una película que promete ser el inicio de una saga de culto. Con esta difícil misión, John Carter prometió ser una de ellas, pero varios fallos la hicieron caer en el olvido.

Primero, fue la idea de adaptar el cuento de Edgar Rice Burroughs sobre un soldado confederado que renace en Marte. Bajo está difícil premisa y un título con poca resonancia en el público, “John Carter”, tuvo la peor campaña de marketing, según un antiguo jefe de Disney.

En esta misma línea, las voces dentro del estudio se refirieron después a la poca autocrítica de la producción por no tener desarrollado un concepto básico como el nombre del protagonista. “No escuchaba ninguna idea en la que se le plantease que alguien podría no saber quién era John Carter. No es Frankenstein, no es Sherlock Holmes, ¡a nadie le importa! Nadie dice: ‘¡Ya sé de qué me voy a disfrazar en Halloween! ¡Seré John Carter!”, sostuvo un ejecutivo a Vulture.

Una de las peores películas de la mafia: Gotti

De nuevo un proyecto de John Travolta se fue derecho al tacho de la basura. En 2018, el actor estrenó Gotti, la ficción inspirada en la vida de John Gotti, el jefe de la mafia de New York. En ella, varios actores dejaron la cinta debido al tortuoso proceso de producción, entre ellos, leyendas como Al Pacino y Joe Pesci estuvieron involucrados en el proyecto.

Así, el intérprete defendió su trabajo, pues consideraba que era una historia digna de ser contada. Aunque las críticas apuntaron que no había tensión ni menos era una obra bien escrita. “Un biopic de mafiosos incoherente (…) Es extraño decirlo para un tipo que fue acusado de asesinato, pero John Gotti merece algo mejor que este biopic amateur”, sentenció David Ehrlich, crítico de Indiewire.

El ocaso del cine de superhéroes: The Marvels

The Marvels no levantó cabeza. Parecía ser una apuesta segura para recuperar a la franquicia de superhéroes, pero no. La película tuvo un presupuesto de 270 millones de dólares, y en sus primeras tres semanas recaudó sólo 200 millones.

Si bien los responsables apuntan a diversas causas del desastre. El CEO de Disney, Bob Iger, aclaró que la caída se debió porque “no había tanta supervisión en el set, por así decirlo, donde tenemos ejecutivos que realmente supervisan lo que se hace día tras día”, expuso a The New York Times.

Del mismo modo, explicó que la fórmula de las secuelas pudo saturar al público. “Algunas de ellas han funcionado extraordinariamente bien y también han sido buenas películas”, indicó. “Eso no significa que no vayamos a seguir haciéndolas. De hecho, ahora estamos produciendo varias de ellas correctamente. Pero sólo daremos luz verde a una secuela si creemos que vale la pena contar la historia que los creadores quieren contar”, cerró.