¿A quién no le gustan las tardes de cine? "The Family Plan", una de las últimas películas del director Simon Cellan-Jones, se estrenó recientemente en Apple TV+. Verla solo, con amigos y/o en familia puede ser un buen panorama de vacaciones de verano.

The Family Plan es la última película protagonizada por Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, Zoe Colletti y Van Crosby. La cinta de acción y comedia, disponible en Apple TV+, relata la historia de un padre de familia cuyo pasado secreto sale a la luz.

Mark Wahlberg encarna a dicho padre que, tras tener una calmada vida junto a su esposa (Michelle Monaghan) y dos hijos (Zoe Colletti y Van Crosby), se ve en una encrucijada: su pasado, en forma de enemigos, vuelve a aparecer en su vida y le recuerdan el tiempo en que trabajó como asesino de élite del gobierno.

Wahlberg y Monaghan ya habían actuado juntos en producciones anteriores. Encontrarse nuevamente en un filme les pareció increíble, pues ambos ya conocían su sistema de trabajo y contaban con una química que se evidencia bastante en esta película vacacional.

Mark Wahlberg y Michelle Monaghan protagonizan The Family Plan

“Estaba muy emocionado por la oportunidad de hacer algo juntos porque nuestra relación también era fundamental para la película. No era el foco principal, pero esto es como un verdadero trabajo en pareja (…), fue una buena oportunidad para nosotros (…). Pensamos que teníamos la oportunidad de elevar realmente el material basado en nuestra amistad, relación y confianza mutua“, expresó Wahlberg a BioBioChile.

Sobre la cinta en sí, Mark opina que es “muy identificable“, en especial teniendo hijos adolescentes, por lo que verla puede hacerle gracia a los padres. “Son muy similares de muchas maneras a mi hijo mayor y mi hija (sus hijos en la ficción), y pensé que sería divertido (tomar el papel). Pensé que era un gran guion, que había muchas risas, mucha acción… Pero realmente me pude identificar con el aspecto familiar de ello“, detalló el actor.

“Lo mismo para mí, especialmente sabiendo que Mark estaba involucrado. Esta fue la segunda oportunidad que tuve de trabajar con él, y tuvimos un director fantástico, Simon Cellan-Jones, con un guion fabuloso (…), como dijo Mark, se sintió muy identificable para mí y muy honesto, además, estaba emocionada de volver a hacer comedia. Había pasado bastante tiempo desde que me había sumergido en eso, y es donde comenzó mi carrera. Y así, hacerlo con Mark, fue una oportunidad increíble”, transparentó, por su lado, Michelle Monaghan.

Zoe Colletti y Van Crosby

Los hijos del matrimonio ficticio también entregaron sus apreciaciones sobre el filme de acción y comedia. Van Crosby, quien interpreta a Kyle Morgan, expresó la cercanía que sintió con su personaje debido a la similitud entre él y su papel: un adolescente aficionado por los videojuegos y famoso en el mundo de los mismos.

“Kyle es muy similar a mí como persona; ambos somos gamers. No sabía qué tipo de gamer iba a interpretar cuando estaba haciendo las audiciones. Luego llegué allí y era Valorant, que juego en la vida real. Así que pensé: ‘oh, Dios mío. Tengo todo el argot (jerga) y la experiencia de alguien que juega el juego’“, reveló el joven entre risas.

“Creo que eso definitivamente ayudó. Y pienso, en general, que Kyle ama a su familia, a sus padres. Así que sí, muy parecido (a mí). No creo que sea similar en absoluto… Pienso que (Kyle) es sensible en el interior, pero creo que está en una edad en la que no está dispuesto a mostrar eso, lo cual está bien”, explicó Crosby sobre su personaje.

Por su lado, Zoe Colletti contó a BioBioChile la escena de la película que más le fue difícil grabar… A causa de las risas. Hay que contextualizar que The Family Plan contó con la actuación de un bebé como el hermano menor de la familia, quien brilló en su papel sin siquiera pronunciar una palabra.

“Esto es como tonto, porque realmente no es una escena súper prominente para nuestros personajes al menos, pero, estábamos filmando esto al principio del rodaje, y fue con el bebé. Querían que le pusiera gafas al bebé y luego que el bebé mirara a la cámara (…), fue mucho esfuerzo. Este bebé no quería llevar las gafas de sol, y lo lograron. Se ve tan gracioso y estoy tan contenta de que esté en la película; ella no estaba contenta con tener las gafas puestas“, recordó Colletti también entre risas.

The Family Plan es una buena opción para ver en familia, pues hay un personaje para que cada uno pueda sentirse identificado. El verano y las vacaciones son el contexto ideal para darle play, ya que además de garantizar tiempo para verla, es la misma atmósfera que podrán presenciar en pantalla.