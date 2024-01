El actor Willem Dafoe recibió su primera estrella en el paseo de la fama de Hollywood. En un evento transmitido este lunes 8 por la propia organización, pudo verse cómo el icónico intérprete de 68 años se arrodilla en la alfombra roja para ver su nombre plasmado en el suelo.

Dafoe estuvo acompañado en la instancia por la maestra de ceremonia Ellen K, la actriz y directora Patricia Arquette y el actor Pedro Pascal, quien brindó el discurso inicial de la ceremonia donde homenajeó a quien encarna al Duende Verde en Spiderman.

De tal forma, Willem fue honrado con la estrella número 2.768 en el paseo de la fama de Hollywood; esto luego de haber realizado más de cien películas a lo largo de su carrera.

Hay que recordar que el intérprete ha aparecido en célebres largometrajes como Antichrist, The Lighthouse, Van Gogh en la puerta de la eternidad, Pelotón, Mississippi Burning, American Psycho y un largo etcétera.

En 2023, Dafoe se sumó a otros tres proyectos: Inside, un intrigante thriller psicológico dirigido por Vasilis Katsoupis, donde asume el papel protagónico; Asteroid City, bajo la dirección de Wes Anderson, y Poor Things, de Yorgos Lanthimos, donde comparte escena con Emma Stone.

Cabe destacar que aquella última película (Poor Things) le valió la nominación de Mejor Actor de Reparto para los Premios Globos de Oro; categoría que no ganó. Sin embargo, dentro de las varias nominaciones que la cinta obtuvo en el mismo evento, terminó quedándose con la de Mejor Película Comedia o Musical y con la de Mejor Actriz Comedia o Musical por el rol de Emma Stone.

Willem Dafoe kisses his newly unveiled star on the Hollywood Walk of Fame. pic.twitter.com/1cLUddVmHR

Pedro Pascal honors Willem Dafoe: "I saw 'Platoon' in the movie theater with my father, and [Willem] made me cry so hard my dad sent me to the bathroom." https://t.co/4MWe2fUaX0 pic.twitter.com/0lmFJasOWN

— Variety (@Variety) January 8, 2024