Cuando en noviembre del año pasado pasado entrevistamos a Jonathan Majors en Sao Paulo, como parte de la campaña publicitaria de Ant man & The Wasp: Quantumania, le preguntamos al actor sobre el peso de las expectativas por su caracterización de Kang, mayúsculo por tener a todos los seguidores de una subcultura popular con los ojos fijos en él.

Su respuesta fue la siguiente: “Sí, un día a la vez. Es una buena pregunta porque sería imposible sentarse aquí ante ti y no pensar en el potencial de lo que me he comprometido a hacer y que se me ha humildemente encomendado. Así que, sí, un día a la vez”.

“Los libretos se hacen lentamente, las películas se hacen lentamente para que no se sientan así. Es un asunto de enfocarse y limpiar tu plato un día a la vez. Dicho eso, está el otro lado, en que despiertas en la mañana y estás ‘sí, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que soy, es parte de lo que soy por al menos este momento’. Y son extremadamente motivadores momentos como el de ayer, conociendo a los fans en Sao Paulo”.

Hoy, dichas palabras cobran un nuevo significado. Esta jornada, Majors fue declarado culpable de agresión y acoso contra su ex pareja, y subsecuentemente despedido del papel que ya había interpretado en una película y una serie. Aún quedaba mucho por delante, pero sea cual fuere el curso que tomará Marvel, ya no le incluye a él.

De hecho, se habla incluso de que se cambiará el título de Avengers: Kang Dynasty.

No es la primera vez que un personaje en el MCU cambia de cara dentro de un mismo universo (o sea, descontando variantes). Le pasó a James “War Machine” Rhodes (interpretado por Terrence Howard y Don Cheadle), a Johann “Red Skull” Schmidt (Hugo Weaving y Ross Marquand), a Bruce “The Incredible Hulk” Banner (Edward Norton y Mark Ruffalo), y pronto le pasará a Thaddeus “Thunderbolt” Ross (William Hurt y Harrison Ford). Pero sí es la primera vez que le pasa a un personaje que narrativamente debía asumir un puesto tan dominante como el de Loki o el de Thanos.

Y, si bien a estas alturas ya hemos sabido sobre personajes con diferentes rostros en universos paralelos (como Peter Parker o el mismo Loki), ya vimos a miles de Jonathan Majors en el concilio de Kangs al final de Quantumania. ¿Deberá Marvel borrarlos de un plumazo con una cirugía plástica cósmica?

Ciertamente es una solución, y Marvel no siempre ha demostrado priorizar la cohesión entre sus historias -al final, está claro que lo que les importa es vender, y que la decisión de despedir a Majors tiene más que ver con evitar que se repita lo ocurrido en The Flash con Ezra Miller que con algún sentido de responsabilidad moral-, así que seguro que es una opción que están considerando.

Pero hay otra. Bueno, otras.

Qué dicen las viñetas

Marvel se tomó algunas libertades al momento de crear al Kang de Jonathan Majors en el cine. En los cómics, la historia de este personaje es intrincada.

A resumidas cuentas, Nathaniel Richards nació en un futuro lejano, y en su adolescencia viajó al “presente” con el deseo de evitar convertirse en el tirano que estaba destinado a ser. Fundó los Young Avengers bajo el alias de Iron Lad (en referencia a Iron Man) y tuvo un muy breve romance con Cassandra Lang -a quien su versión del MCU ya vio en Quantumania-. Sin embargo, eventualmente se vio obligado a volver al futuro.

Luego también tuvo otras fases -una fase como “empresario”, otra como faraón egipcio en el pasado, etc- hasta eventualmente volverse el Kang el Conquistador que todos queremos tanto.

Tras una vida larga vida imponiendo su voluntad en distintas épocas, y fracasando en sus intentos por derrotar a los Vengadores (siendo sus primeras apariciones como rival de dicho equipo), eventualmente envejece y se convierte en Immortus, quien cansado y arrepentido de la vida que ha llevado, intenta contrarrestar a su “yo” joven.

Uno de estos planes implicaba precisamente la formación del “Concilio de Kangs”, diseñado para que “los Kangs” multiversales se maten entre sí.

En el MCU, algunos de estos elementos se mantuvieron, pero otros evidentemente cambiaron o no han sido abordados. Afortunadamente para el personaje, las historias de Victor Timely, de un primer Kang (el de Quantumania), y de Aquel que Permanece (que es lo más cercano narrativamente a lo que sería Immortus) bien pueden estar concluidas.

Tal vez, incluso, así fue pensado. Pero aún hay un par de problemas.

Por un lado, podríamos efectivamente borrar de un plumazo a “los Kangs” aplicando la misma historia de los cómics, pero ello deja a Marvel con algunos problemas: ya los presentaron como una amenaza inminente, e incluso le pusieron su nombre a una película.

Es, efectivamente, una solución comiquera posible, pero existe una que puede permitir seguir la misma línea.

Un vacío argumental

Hubo un momento en que Quantumania insinuó un pasado compartido entre Kang y Cassandra Lang. Finalizando el segundo acto, el villano se negó a cumplir su trato con Scott, manteniéndola secuestrada sin motivo aparente más que “ser malo”. Pudo haber significado que la recordaba de su juventud, pero no.

Finalmente esos guiños quedaron en nada, quedando como -hasta nuevo aviso- nada más que un vacío narrativo.

Pero ¿qué pasaría si se sujetan de dicho momento para rescatar al personaje sin cambiarle la cara y ya?

Ya han generado expectativas hacia una eventual película de los Young Avengers. Están Kamala Khan (Ms. Marvel) aparentemente reclutándolos (aunque originalmente no forma parte del equipo), Kate Bishop (Hawkeye), Cassie Lang (Stature), Billy y Tommy Maximoff (Wiccan y Speed, aunque en otros universos), Eli Bradley (Patriot), Kid Loki (aunque en el final del tiempo), y America Chávez. Todos con potencial de ingresar a la alineación. De hecho, incluso está Skaar, el hijo de Hulk, cuya versión del cine dista kilométricamente de los cómics, pudiendo ser también una posibilidad.

Ese camino podría permitir rescatar a Kang, descartando a Jonathan Majors.

Hipotéticamente, podría a esta fórmula sumarse un joven Nathaniel Richards -con otro actor de cerca de 20 años- quien, siendo ayudado por Cassie, busca evitar su destino. La chica a estas alturas ya sabrá exactamente a qué futuro le teme el potencial “Iron Lad”, así que la dinámica ya estaría servida. Sin embargo, por uno u otro motivo, Nathaniel sigue su camino hasta convertirse en el supervillano que está destinado a ser, asumiendo su rol central en Avengers: Kang Dynasty con ese mismo actor, apenas un poco mayor, volviéndose también en una amenaza digna de los Vengadores “grandes”.

Esta solución les permitiría continuar con su historia y la de la Saga del Multiverso, cambiando de forma más natural al actor que le da vida para presentar una versión más joven, acorde con la dinámica propia del personaje.

En el proceso también habría que “masacrar” al Concilio de Kangs o borrarlos de la existencia, pero al menos esta ruta permitiría abordarlo de forma más orgánica.

La “Dinastía”

Existe otra opción, aunque implicaría ya considerar finalizada la historia de Kang, tal vez dando a entender que Loki los purgó al final de la segunda temporada de su serie.

El nombre “Nathaniel Richards” no es aleatorio. Resulta ser que, en los cómics, se ha revelado que Kang es descendiente de Reed Richards, también conocido como Mr. Fantastic, líder de los Cuatro Fantásticos -que tendrán su propia película en el MCU en pocos años- y la mente más prodigiosa de la Tierra.

Y no sólo eso, también lo sería de Victor von “Doctor” Doom, archienemigo de la “Familia Real” de Marvel.

Se trata de un dato importante, pues la secuela de Kang Dynasty ya fue anunciada como Secret Wars, la cual estará basada en el cómic del mismo nombre publicado en 2015. De dicha historia ya han rescatado algunos elementos. Uno de los puntos relevantes es que, en ella, se habla sobre ciertas “constantes multiversales”, que podrían explicar en el MCU por qué tenemos muchas caras para Peter Parker pero sólo una para Stephen Strange, por ejemplo.

Pero aún más pertinente es el hecho de que su villano principal es el mismísimo “Dios Emperador” Doom. Y la palabra “Dinastía” puede fácilmente ser comprendida como un “linaje”.

Es perfectamente factible que el Doctor Doom sea presentado en la entrega de los Cuatro Fantásticos, para luego elevarlo como amenaza principal en la “Dinastía Kang”, para finalmente tomar su legítimo trono en Secret Wars.

Todas posibilidades que, seguramente y junto a muchas otras, ya se han discutido en el despacho de Kevin Feige. Finalmente, él decidirá cómo se verá el MCU sin Jonathan Majors, y quizás sin Kang. A nosotros, por ahora, sólo nos queda esperar. Y especular.