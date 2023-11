The Marvels se convirtió en uno de los peores estrenos de Marvel en su historia. En cuanto a dinero, la película tuvo un presupuesto de 270 millones de dólares, y en tres semanas sólo ha recaudado 200 millones de la moneda estadounidense.

Las críticas han sido varias y, en la pasada jornada, el propio presidente de Disney, Bob Iger, analizó los factores detrás de este decepcionante resultado.

En una presentación en el evento DealBook, de The New York Times, el ejecutivo sostuvo que parte de los errores pudieron producirse en el set de grabación.

Uno de loas factores, asegura Iger, tendría relación con la pandemia, periodo en que se grabó The Marvels.

“No había tanta supervisión en el set, por así decirlo, donde tenemos ejecutivos que realmente supervisan lo que se hace día tras día”, expuso.

Por otro lado, y haciendo referencia a lo que ha sido Marvel en los últimos años, el CEO dejó entrever que hay un desgaste por las secuelas de películas que han sacado últimamente.

Fracaso de The Marvels

“No quiero disculparme por hacer secuelas. Algunas de ellas han funcionado extraordinariamente bien y también han sido buenas películas”, indicó.

“Eso no significa que no vayamos a seguir haciéndolas. De hecho, ahora estamos fabricando varias de ellas correctamente. Pero sólo daremos luz verde a una secuela si creemos que vale la pena contar la historia que los creadores quieren contar”, agregó.

Este actual fracaso en taquilla se consolida como la mayor caída en el segundo fin de semana en la historia del UCM.

Variety reporta, además, que incluso las entregas menos aclamadas de la firma se convirtieron en éxitos de taquilla, permitiendo así que las películas de la compañía recaudaran un total de $30 mil millones a nivel mundial.

“Con toda la mala publicidad, la película con un presupuesto de $220 millones, The Marvels, podría tener dificultades para recuperarse a medida que la temporada navideña se acelera con los estrenos de The Hunger Games precuela The Ballad of Songbirds and Snakes y la animación de Disney Wish“, agregó el sitio.