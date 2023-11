La versión live action de Naruto ya es una realidad. Recientemente, se confirmó su pronta producción y se dio a conocer a su guionista, una cineasta que también está trabajando en adaptaciones del cómic Red Sonja y una producción animada de Tomb Rider.

Fue el medio estadounidense Variety que confirmó la esperada noticia, a través de un artículo donde destacan el trabajo de 10 guionistas de 2023, de los que se esperan grandes producciones.

Entre ellos figura Tasha Huo, quien será la encargada de transformar la historia de Naruto Uzumaki en una adaptación de acción real. Por el momento no se conocen los detalles y tampoco se sabe quiénes interpretarán a los icónicos personajes del anime.

Sobre sus nuevos proyectos, la guionista mencionó que “he estado tan inspirada por estos personajes que es emocionante ser parte de su viaje y tratar de contar esa divertida historia en una forma que también me pueda apelar como una fan“.

Recordemos que Naruto fue un manga que comenzó a publicarse en septiembre de 1999 bajo la autoría de Masashi Kishimoto. La última edición se publicó en 2014 y la serie de animación japonesa acabó en 2017.

La historia, que sigue siendo una de las más reconocidas del anime, narra la vida de Naruto, un niño de Konoha: Aldea Oculta de la Hoja, que perdió a sus padres tras una inmensa tragedia y sueña con se Hokage (líder de su pueblo).

En su camino para cumplir su objetivo, comparte aventuras con sus compañeros de equipo Sasuke Uchiha, Sakura Haruno y su profesor Hatake Kakashi.

Este anime tuvo una importante fama en Chile y el mundo, tanto así que a la fecha sigue siendo una de las series de animación japonesa más vistas en el país.

I really hope the live action Naruto movie doesn’t mess up the casting for these 4 😔 pic.twitter.com/JGk6ruAWnw

— Naruto (@NarutoVibe) November 25, 2023