Si un fanático de Pink Floyd escucha el nombre “Algie”, inmediatamente sabrá que se trata del cerdo del disco “Animals” de 1977. Curiosamente, un “Algie” original lleva años en Chile.

Y no solo eso, buscan llevarlo nuevamente a Londres para replicar la portada del disco, el que, pese a ser criticado por los fanáticos cuando salió, se convirtió en uno de los mayores éxitos de la banda.

Se trata del proyecto “Cuando los chanchos vuelen”, una iniciativa cinematográfica documental penquista, que relata la historia de cinco amigos, los que se reencuentran luego de años y se dan cuenta de que nunca cumplieron sus sueños de juventud, cuando escuchaban el disco “Animals”.

Ahora, la historia tiene un giro, el que está basado en una historia real, y es que uno de esos cinco amigos recibió el cerdo “Algie” de manos del mismo, Roger Waters, asegura Panchi Sepúlveda, quien está a cargo del proyecto junto a su hijo Arturo Barhar.

Panchi señala que este hecho, el recibir el chancho por parte de Waters, es lo que impulsa al grupo de amigos a querer hacer algo más por su vida.

Sepúlveda añade que la idea de los amigos es poder llevar este chancho a Londres, inflarlo y recrear la portada del disco.

“Con este sueño que quieren cumplir, simboliza en el fondo lo que mucha gente de mi generación, yo tengo 54 años, vivió por mucho tiempo. Vivimos en una represión total, entonces la música era una vía de escape”, indicó Panchi.

Pero, ¿cómo llegó el chancho a manos de un chileno?

La historia real de por sí es fascinante. Arturo, hijo de Panchi, en entrevista con Radio Bío Bío, dijo que en la gira de 2007 Roger Waters tiraba de estos cerdos al público. Fueron tres fechas, Brasil, Argentina y Chile, y cada una tenía su propio ejemplar.

Estos los entregaba a un grupo de artistas, con la idea de que pudieran rayarlo. Barhar agrega que el brasileño lo convirtieron en patrimonio, lo cortaron en pedazos y distribuyeron en varios museos.

“El chileno cayó al público y lo despedazaron (…) y el único sobreviviente es el argentino”, dijo Arturo, quien agregó que dicho inflable terminó en manos de Pablo López, quien es chileno.

Ahora viene lo bueno. Cuando Royer Waters llegó a Chile en 2007, llegó enfermo, manifestó Panchi. A Pablo le pidieron que fuera a atender a un paciente en un hotel, pero lo que no sabía, es quién era ese paciente.

Como sabía inglés, fue a atenderlo y se encuentra con el mismísimo Roger Waters. Ojo, Pablo es fanático de Pink Floyd, por lo que se encontró con una de sus mayores estrellas, relató la comunicadora.

Automáticamente entablaron una amistad. Pablo le contó lo que ocurrió en el Estadio Nacional durante la dictadura de Augusto Pinochet. “Cuando Roger se entera de esto, casi se le cae el pelo”, enfatizó Panchi.

Recordemos que en dictadura, el Estadio Nacional fue utilizado como centro de detención y torturas.

Luego de la gira, y en agradecimiento a la atención médica, Roger Waters le envió a Pablo una caja, la que en su interior no tenía una polera, discos o merchandising, tenía al cerdo “Algie”.

Y ahora, una película

En 2022, Panchi escribió el guion de la película, el que fue seleccionado por CinemaChile. “Esta película no es como una locura, ni nada, sino que estamos avalados por CinemaChile”, dijo la comunicadora.

Ya con esto, comenzaron a trabajar en el proyecto y se pusieron en marcha para lograr tener en sus manos el cerdo rosado, ya que luego que quedara en posesión de López, pasó por varios lugares. “Estaba destinado el cerdo “Algie” en llegar a Conce”, aseguró Sepúlveda.

Una anécdota que cuenta Arturo, es que en 2022 intentaron inflarlo durante el Festival REC, sin embargo, por temas del sistema frontal en la zona, no lo lograron. Desistieron con el fin de no ponerlo en peligro.

Roger Waters llegó a Chile en el marco de su nueva gira “This is not a drill” (Esto no es un simulacro), y tanto Panchi como su hijo buscan poder entregarle un material audiovisual que prepararon, para que les pueda entregar apoyo en su iniciativa.

Pero el apoyo no solo es simbólico, sino que lo que necesitan para el desarrollo de la película, es tener los derechos necesarios para ocupar las canciones del disco “Animals”.

“Con su apoyo, se pueden facilitar mucho más las cosas”, indicó Arturo. Incluso modificaron una de las más conocidas canciones de Pink Floyd para pedir ayuda.

HEY ROGER 2023 from ArgoNave on Vimeo.

Ambos viajarán a Santiago para presenciar el concierto e intentar entregar el material documental al mismo Roger Waters, con el apoyo de la comunidad “Dark Side”, fanáticos de Pink Floyd.

Si todo resulta como esperan, el cerdo “Algie” viajará directamente desde Concepción hasta Londres, posicionando nuevamente el nombre penquista en las portadas internacionales.

Revisa la entrevista completa a continuación: