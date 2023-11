Las proyecciones no fallaron. The Marvels ya venía anticipándose como uno de los peores estrenos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), quedando eso sí por delante de The Incredible Hulk (2008), Ant-Man y la Avispa: Quantumanía (2023).

Hoy, según consigna Variety, las ventas de boletos para The Marvels disminuyeron un 78% durante el segundo fin de semana en los cines.

“La 33ª entrega en el UCM y la secuela de la exitosa película de mil millones de dólares Captain Marvel de 2019, se desplomó con $47 millones en América del Norte y $63 millones a nivel internacional, marcando el fin de semana de apertura más bajo en la historia de la franquicia“, detalla el portal web.

El declive de The Marvels

Antes de este nuevo resultado, el peor debut lo llevaba The Incredible Hulk.

De tal forma, este actual fracaso en taquilla se consolida como la mayor caída en el segundo fin de semana en la historia del UCM.

Variety reporta, además, que incluso las entregas menos aclamadas de la firma se convirtieron en éxitos de taquilla, permitiendo así que las películas de la compañía recaudaran un total de $30 mil millones a nivel mundial.

“Con toda la mala publicidad, la película con un presupuesto de $220 millones, The Marvels, podría tener dificultades para recuperarse a medida que la temporada navideña se acelera con los estrenos de The Hunger Games precuela The Ballad of Songbirds and Snakes y la animación de Disney Wish“, agregó el sitio.