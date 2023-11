"No mourners": autora Leigh Bardugo expresa decepción por cancelación de "Sombra y hueso" en Netflix

Leigh Bardugo, la autora de los libros del Grishaverse, incluyendo Sombra y hueso y Seis de cuervos, también era productora ejecutiva de la cancelada serie de Netflix. "Me voy a ir a llorar y quizás tomarme un trago, y después veré hacia dónde nos lleva la historia en el futuro", escribió en una sentida declaración.

La autora de los libros del Grishaverse, incluyendo Sombra y hueso (Shadow and Bone), Leigh Bardugo, ha expresado su decepción luego de que Netflix cancelara la serie homónima que adaptaba dicho universo.

Recordemos que el gigante del streaming ha decidido cancelar varias de sus series, en medio del balance que realizan los estudios de Hollywood luego del término de las huelgas de guionistas y actores.

Además de Shadow and Bone, que ya contaba con dos exitosas temporadas en la plataforma, los creadores del show estaban preparando un spin-off centrado en la duología de Seis de cuervos (Six of Crows), el cual tampoco verá la luz.

La escritora israelí, quien igualmente era productora ejecutiva de la producción, expresó que “la noticia me golpeó fuerte. Tengo el corazón roto y estoy profundamente decepcionada, pero también estoy tratando de aferrarme a mi honesta gratitud. La mayoría de los autores nunca llegan a ver su trabajo adaptado. Muchos terminan arrepintiéndose de la experiencia. Soy una de las pocas afortunadas que pueden contemplar una adaptación con orgullo y enorme alegría”.

Asimismo, Leigh Bardugo valoró el apoyo de los fans a las dos temporadas estrenadas y agradeció al equipo de producción.

“Estoy tan agradecida de nuestros guionistas, nuestro equipo de producción y nuestro extraordinario elenco, quienes no solo eran enormemente talentosos, sino que verdaderamente buenas personas”, recalcó.

“Por sobre todo, quiero expresar cuán agradecida estoy de quienes están leyendo esto, ya sea porque conocían los libros en primer lugar o los descubrieron por medio de la serie. El Grishaverse es un mejor sitio gracias a ustedes y estoy muy agradecida por cada tuit, post, comentario, reseña, arte, fanfiction, tatuaje y cosplay que ayudaron a hacer todo esto posible”, añadió.

Para concluir, la autora de Sombra y hueso destacó que “somos gente de libros y eso significa que nunca dejamos de imaginarnos que la magia podría ser real. Ustedes son la prueba de ello. Ahora, me voy a ir a llorar y quizás tomarme un trago, y después veré hacia dónde nos lleva la historia en el futuro”.

A modo de despedida, escribió “no mourners”, en referencia a la famosa frase de Seis de cuevos, “no mourners, no funerals” (sin llantos, sin funerales), que es una forma de desear buena suerte.