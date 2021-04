Esta es una columna de opinión sobre la serie Sombra y hueso (Shadow and Bone) , estrenada este viernes 23 de abril en Netflix a nivel mundial.

Sombra y Hueso es la nueva gran apuesta juvenil de Netflix, y eso se nota sólo con ver el tráiler, ya que es claro, por los efectos especiales y las escenografías de excelente calidad, que los productores contaron con un muy buen presupuesto para traer a la vida el universo Grisha, más conocido por su nombre en inglés Grishaverse, creado por la autora estadounidense Leigh Bardugo.

Para quienes no sean asiduos lectores, les cuento que Bardugo es una de las escritoras de literatura juvenil más importantes a nivel mundial de la última década, un género que se destaca por ser dominado por mujeres. Su Grishaverse cuenta con numerosas novelas, todas escritas por ella: las sagas Sombra y hueso, Seis de cuervos, El rey marcado, y otros libros autónomos.

Llevar historias de fantasía a la pantalla es muy difícil, prueba de ello son todas las producciones que han fracaso en el área, pero Sombra y hueso tiene todo para ser exitosa, comenzando por la historia en sí, que nos lleva a un mundo oscuro con una forma de magia muy peculiar, y siguiendo con su talentoso equipo de actores jóvenes principalmente desconocidos y el detallado trabajo de producción.

La trama nos lleva a un universo inspirado en la cultura tradicional rusa en que existen una especie de magos llamados Grisha, que tienen una magia similar a la elemental, con la diferencia de que pueden controlar distintas materias… incluyendo el cuerpo humano y la mente.

La serie comienza cuando el Grisha más poderoso del país Ravka, y líder del ejército de “magos” (el Segundo Ejército), el general Kirigan o The Darkling (Ben Barnes), descubre a una joven de bajo rango del Primer Ejército (compuesto por soldados sin “superpoderes”) es, en realidad, una Grisha que posee una habilidad extremadamente rara.

La joven es Alina Starkov (Jessie Mei Li), quien tiene el poder de crear y manipular luz. Esto la convierte en una de las dos Grisha más importantes de este mundo… junto al general Kirigan, quien puede crear y manipular las sombras.

Su poder es vital en un país que está muriendo poco a poco debido a que, hace décadas, una franja de sombra permanente, La Sombra o The Shadow Fold, consumió una parte del territorio. Esta cruza toda la nación y los separa del resto del continente.

¿Por qué no pueden simplemente atravesarla? Es habitada por unas bestias aladas letales que matan a cualquiera que lo intente.

Mientras todo eso ocurre en Ravka, el segundo grupo de protagonistas habita otra parte del continente, Ketterdam, una ciudad decadente llena de criminales y pobreza que es capital del país-isla Kerch.

Aquí seguimos a tres criminales muy jóvenes que dominan las calles de Ketterdam: Kaz Brekker (Freddy Carter), Inej Ghafa (Amita Suman) y Jesper Fahey (Kit Young). El trío recibe una propuesta inusual, que podría hacerles ganar una fortuna: ir hasta Ravka y capturar a la nueva y poderosa Grisha que puede controlar la luz.

Ellos son tres de los seis protagonistas de la famosa duología Seis de cuervos del Grishaverse.

Llegados a este punto, de inmediato los lectores de los libros se darán cuenta de un problema: eso nunca sucede en Seis de cuervos. Es por ello que esta parte de la historia ha sido descrita por los productores como una “precuela” a las novelas, sin embargo, ese enorme cambio lleva a que igualmente se modifique la historia de la trilogía Sombra y hueso de forma radical.

Estoy feliz de poder contarles que, pese a la modificación, no se pierde para nada la esencia de ninguno de los personajes, y la historia sigue siendo igual de potente. Así que, como fan de los libros, no me molestó sobremanera el cambio de dirección que tomó la serie, así que insto a los lectores a darle una oportunidad.