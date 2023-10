Ni El Exorcista, ni Actividad Paranormal, ni El Resplandor. Un estudio científico realizado cada año por Science of Scare Project, determinó cuál es la película más aterradora de todos los tiempos.

Para descubrirlo eligieron a 250 cinéfilos para que vean varias películas de terror mientras miden su frecuencia cardíaca y otros indicadores a través de unos monitores.

Así, observaron cuáles cintas alteraban más a los participantes.

Además, desde que iniciaron el estudio han perfeccionado su sistema de medición, pues el actual “combina la frecuencia cardíaca (medida en latidos por minuto, BPM) y la variación de la frecuencia cardíaca (medida en milisegundos o m/s)”. Con ello, crearon una puntuación de “Ciencia del miedo”.

La medición arrojó que la película “Sinister” (Siniestro), de 2012, es la más aterradora hasta el momento.

En esta cinta protagonizada por Ethan Hawke, de acuerdo a la sinopsis oficial, “el escritor de crímenes reales Ellison Oswald (Ethan Hawke) está en una mala racha; no ha tenido un best seller en más de 10 años y está cada vez más desesperado por conseguir un éxito”

“Así que, cuando descubre la existencia de un video que muestra la muerte de una familia, se compromete a resolver el misterio. Se muda con su propia familia a la casa de las víctimas y se pone a trabajar”, prosigue la descripción del filme dirigido por Scott Derrickson (Doctor Strange, El teléfono negro).

“Sin embargo, cuando viejas imágenes de video y otras pistas insinúan la presencia de una fuerza sobrenatural, Ellison descubre que vivir en la casa puede ser fatal”, finaliza la descripción.

Science of Scare Project, arrojó que Sinister tuvo una puntuación general de miedo de 96/100 y el peak de frecuencia cardíaca más alto registrado fue de 131 BPM, más del doble de la frecuencia cardíaca promedio en reposo de 64.

El segundo puesto fue para Host de 2020, seguida de Skinamirink en tercer lugar.

Por otro lado, el estudio determinó cuál era la escena más aterradora en una película de terror, y la ganadora fue una de Insidious, que en la lista general obtuvo el cuarto puesto.

Aquella escena marcó una frecuencia cardíaca de 133 BPM en los espectadores.

La cinta cuenta la historia de “una familia que busca ayuda para su hijo, Dalton, que cayó en coma tras un misterioso incidente en el ático”.

Las 10 películas más aterradoras

A continuación puedes ver las 10 películas más aterradoras, según el estudio.

1. Sinister

2. Host

3. Skinamirink

4. Insidious

5. The Conjuring

6. Hereditary

7. Smile

8. The Excorcism of Emily Rose

9. Hell House LLC

10. Talk To Me