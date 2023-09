El universo de The Walking Dead se sigue expandiendo con el estreno reciente de la serie protagonizada por Norman Reedus, que lleva el nombre del personaje que interpreta, Daryl Dixon.

A través de seis episodios, la ficción es la continuación directa de los acontecimientos narrados en The Walking Dead, comenzando con el cazador de zombis totalmente amnésico en una Francia postapocalíptica.

Es por ello, que Daryl deberá recorrer el territorio plagado de peligros. De acuerdo con la sinopsis, “el viaje del protagonista es a través de una Francia rota, pero resistente, mientras él espera encontrar una forma de volver a casa. Sin embargo, las conexiones que forma en el camino complican su plan final”.

Detalles de The Walking Dead: Daryl Dixon

Además del rol de Reedus, la actriz Melissa McBride también retoma su papel como Carol Peletier, siendo su última participación durante la cuarta temporada de Fear the Walking Dead.

Por otra parte, el elenco lo complementan Clémence Poésy como Isabelle, Adam Nagaitis como Quinn, Anne Charrier, Eriq Ebanouey, Laika Blanc Francard, Romain Levi y Louis Puech Scigliuzzi.

Sin embargo, la trama se desenvuelve cuando Dixon debe cuidar el bienestar de un niño que representa un poderoso símbolo religioso. Por ende, Daryl debe llevarlo a un lugar seguro, mientras busca cumplir su anhelo de volver a su hogar.

No obstante, los espectadores han señalado las similitudes con The Last of Us, la serie protagonizada con Pedro Pascal y Bella Ramsey.

En entrevista con Entertainment Weekly, Greg Nicotero, productor de The Walking Dead, reveló que el alma de ambas series son distintas.

“Está dispuesto a entregar a este niño, pero ese no es su único propósito. Su propósito es tener gente en casa a la que tiene que volver. Necesita volver con Judith, Carol y la gente de la Commonwealth”, afirmó el productor.

“Creo que la idea de que conecta con este niño se siente un poco como The Last of Us, pero una vez que te adentras en el viaje, no se siente tan similar. Para mí, son lo suficientemente diferentes como para que puedas disfrutar de ambas series”, cerró.