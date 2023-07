No todas las salas de cine del mundo podrán gozar del rosado mundo de Barbielandia. Suele suceder que se censuran ciertos filmes en algunos países, pero en el caso de dos países asiáticos, una razón no muy común provocó problemas con la película Barbie.

El rosado se vuelve a tomar el mundo, esta vez en formato liveaction (acción real). La película Barbie, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, es uno de los esperados estrenos de julio que ha estado compitiendo con otros como Oppenheimer. El filme británico-estadounidense se prepara para hacer su aparición en salas este 20 de julio, al menos en Chile.

No queremos hacer spoiler, Barbie emprende una nueva aventura en la que tiene que salir de su fantástico espacio y enfrentar el mundo como todos lo vivimos. Para esto, la muñeca contará con un mapa, el cual “representa el viaje de fantasía de Barbie desde Barbie Land hacia el Mundo Real”, según lo que dijo un portavoz de Warner Bros al medio Variety.

Este ha sido la razón por la que el estreno de Barbie ha peligrado en países asiáticos. Es el caso de Vietnam y Filipinas en el que el primero definitivamente prohibió la película y el segundo, estableció condiciones para su aparición en pantalla grande. El problema del mapa es que se acusa de mostrar un área del Mar Meridional Chino, que ha sido objeto de disputas soberanas con los países vecinos.

Se trata del mapa de las 9 líneas o puntos, una marca con forma de “U” que limita territorios que contemplan las islas Spratly y Paracel y que China asegura que son de su propiedad. El 2016, según Variety, la Haya falló en contra de la validez de esta demarcación, pero China no acató la postura. Han instalado material militar en diversos islotes del espacio marítimo, el que se disputa también con Malasia, Brunéi y Taiwán.

Vietnam no se teñirá de rosado

“No otorgamos licencia para que la película estadounidense Barbie se estrene en Vietnam porque contiene la imagen ofensiva de la línea de nueve guiones” fue la respuesta del director general de Departamento de Cine de Vietnam del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam, según lo consignado por el medio estatal Tuoi Tre y rescatado por Variety.

La autoridad vietnamita indicó que la decisión fue tomada por el Consejo Nacional de Evaluación de Cine, por considerar que el extracto vulnera su soberanía.

Filipinas casi toma la misma decisión

A raíz del mismo problema geopolítico, Filipinas estuvo cerca de prohibir también la comercialización de la cinta. El medio especializado en entretenimiento consignó que la Junta de Clasificación y Revisión de Películas y Televisión de Filipinas (MTRCB) informó que se revisó la película de comedia romántica en dos oportunidades, con la participación del Departamento de Relaciones Exteriores y la Oficina del Procurador General.

Sin embargo, Warner Bros se defendió con que el mapa es un garabato infantil y no pretendía hacer declaraciones respecto al problema geopolítico, por lo que el MTRCB se convenció de no prohibir la película. “Teniendo en cuenta el contexto en el que se representa en la película el mapa caricaturesco del personaje Weird Barbie, el Comité de Revisión está convencido de que la polémica no representa la “línea de nueve guiones”, expresaron en un comunicado.

En este sentido, la junta revisora autorizó la reproducción de la película y solo pidió a la compañía cinematográfica de “pixelear” las líneas del mapa, según lo rescatado en medios locales por el sitio especializado en entretenimiento. De esta manera y superada la amenaza, Filipinas podrá impregnarse de la cultura “Mattel” a partir del 19 de julio.