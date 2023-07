Este miércoles se supo las nominaciones a los Premios Emmy 2023, con varias sorpresas a su haber, aunque lo importante es saber si tendremos ceremonia, fijada para el 18 de septiembre, si al final se resuelve la huelga del Sindicato de Guionistas.

Cabe mencionar que esta premiación, elige a lo mejor de la industria de la televisión estadounidense, con Succession con 27 nominaciones y The Last of Us con 24.

También de forma inédita,3 actores de la misma serie, compiten en la categoría de mejor actor de serie de drama con Jeremy Strong, Brian Cox y Kieran Culkin.

Dónde ver las series nominadas a los Premios Emmy 2023

HBO /HBO Max

-“The White Lotus”

-“Succession” (Mejor serie de drama, Mejor actor en una serie de drama y Mejor actriz en una serie de drama)

-“Barry” (Mejor serie de comedia)

-“The Last of Us” (Mejor actriz en una serie de drama, Mejor actor de una serie de drama y Mejor Actriz de una serie de drama)

Star+

-“The Old Man” (Mejor actor en una serie de drama)

– “The Handmaid’s Tale” (Mejor actriz en una serie de drama)

-“Abbott Elementary” (Mejor serie de comedia)

-“Only Murders in the Building” (Mejor serie de comedia)

-“The Bear” (Mejor serie de comedia y Mejor actor en una serie de comedia)

Apple TV+

– “Bad Sisters” (Mejor actriz en una serie de drama

-“Ted Lasso” (Mejor serie de comedia)

– “Shrinking” (Mejor actor en una serie de comedia)

Netflix

-“The Diplomat” (Mejor actriz en una serie de drama)

-The Crown (Mejor serie de drama)

-Better Call Saul (Mejor Actriz de reparto de drama,Mejor actor en una serie de drama y Mejor serie de drama)

-“Dead to Me” (Mejor actriz en una serie de comedia)

-“Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story” (Mejor miniserie o película para TV)

Amazon Prime Video

-“The Marvelous Mrs. Maisel” (Mejor serie de comedia)

-“Jury Duty” (Mejor serie de comedia)

Universal +

-“Poker Face” (Mejor actriz en una serie de comedia)

Paramount +

-“Yellowjackets” (Mejor serie de drama)

Disney+

-“Obi-Wan Kenobi” (Mejor miniserie o película para TV)

-“Andor” (Mejor serie de drama)