Ever Anderson (15), hija del director de cine Paul Anderson y la actriz Milla Jovovich, contó en una reciente entrevista que su madre le jugó una divertida broma cuando se enteró de que la joven había conseguido el papel de Wendy Darling en el nuevo live-action de Disney, Peter Pan y Wendy.

Tal como relató en diálogo con BioBioChile, quién recibió la llamada con el resultado del casting fue su propia madre, la protagonista de Resident Evil. Luego de esto, Jovovich la llamó y le advirtió que estaba en “serios problemas”, antes de darle la noticia.

“Mi mamá me llamó y me dijo que estaba en grandes problemas y entonces me sentí muy nerviosa”, relató, pues, le había hecho creer que la estaba reprochando por algo, sin embargo, “ella me dijo ¡Sorpresa! ¡Tienes el papel! Así que imagino que también estaba muy emocionada cuando lo descubrió”, contó la joven actriz.

Ever Anderson también habló del rol que tuvo su madre en su acercamiento desde temprana edad con la historia de Nunca Jamás: “Yo crecí con el libro de J.M. Barrie. Mi mamá me lo leía y yo crecí con el clásico de las caricaturas”, dijo refiriéndose a la película animada de Disney.

La joven actriz, junto a su co-protagonista, Alexander Malony, quien personifica a Peter Pan en este nuevo live-action, también se refirió a cómo fue trabajar con Noah Matthews, uno de los actores que interpreta a Slightly, el líder de los “Niños Perdidos”, y que es uno de los primeros protagonistas con síndrome de down en llegar a la empresa de entretención.

“Definitivamente, Noah es uno de ‘los chicos perdidos’ con quien más nos divertimos, tanto en el set como fuera del set. Fuera del set nos reuníamos los fines de semana, pero en el set todo era bromas y guerras de agua todo el tiempo”, afirmó Malony.

Quién también participó en el film fue Jude Law, quien dio vida al nuevo Capitán Garfio. Sobre él, los actores aseguraron que fue de gran ayuda durante el proceso de grabación, al mismo tiempo que los dejaba desenvolverse por sí solos: “Jude fue un actor increíble y una persona increíble. Todos estábamos en impactados de él en el escenario. Y fue muy inspirador verlo porque era un capitán pirata muy asustador en su traje. Y luego, fuera del set y fuera del traje, era este gran caballero. Nunca habría sabido que era la misma persona”, aseguró Ever.

Por su parte, Malony afirmó: “Solo mirándolo y cómo se condujo en el escenario, aprendí mucho de él. Jude era muy respetuoso con todos los demás en el set y realmente dejó que todos tuvieran su propio proceso, lo que realmente ayudó”, cerró.

La película Peter Pan y Wendy se estrena este viernes 28 de abril a través de la plataforma de streaming Disney+, con Ever Anderson (Resident Evil: Capítulo final), Alexander Molony (The Reluctant Landlord) y Jude Law (Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore), en los papeles protagónicos.