Los hermanos Salamanca: uno de los términos más buscados cuando de refrescar datos de Breaking Bad se trata.

Para los fanáticos de esta serie, considerada una de la más exitosas de todos los tiempos, es recurrente participar de búsquedas asociadas a su elenco, a capítulos icónicos, precuelas como Better Call Saul o la película El Camino.

Sin embargo, hay datos que continúan sorprendiendo a sus seguidores. Uno de ellos lo exploraremos en esta nota, donde los protagonistas son dos actores fundamentales en las producciones antes mencionadas, hermanos, tanto en la trama como en la vida real, nacidos en un país centroamericano marcado por la violencia, tal como se vive en algunas zonas del territorio estadounidense.

Los Moncada sabían de qué se trataban sus roles cuando Vince Gilligan los incluyó en sus proyectos, y los ejecutarían a la perfección con lo (sobre)vivido por ellos en las calles de California.

Los hermanos Salamanca: su unión a pandillas en EEUU

Aunque parecen gemelos, Daniel y Luis Moncada, nacieron con 3 años de diferencia. El primero, el 17 de mayo de 1980 (42 años) y el otro, el 18 de julio de 1977 (45 años).

Su país de origen, Honduras. Sin embargo emigraron siendo adolescentes a EEUU, luego de un brutal ataque con machetes que marcó sus vidas cuando apenas eran niños. Sobrevivieron, pero decidieron huir de ese país centroamericano marcado por la crueldad pandilleril.

Su salida, no obstante, no los salvó de vivir lejos de la violencia. En 1991 llegaron a Los Ángeles, donde fueron víctimas de bullying por no saber hablar inglés. Esto según medios como El Comercio de Perú y Al Día, de Filadelfia, un periódico latino en esa ciudad.

Poco después, a la edad de 20 años, Luis se integró a una pandilla para evitar el acoso del que eran objeto. Cabe destacar que esta es una de las causas que dieron paso a la conformación de estos grupos delictivos, desde La Mara Salvatrucha, integrada por ciudadanos salvadoreños y otros centroamericanos en Estados Unidos, en la década de los 80 y 90 en California.

La siguiente es una imagen de una de sus grabaciones, posterior a la salida de prisión de los hondureño-estadounidenses, sin embargo, da una idea de cómo lucían inmersos en el mundo de las pandillas en Estados Unidos.

Los pasos equivocados contra el acoso a los latinos en EEUU

Siguiendo los pasos de su hermano mayor, Daniel también se volvió pandillero. Ambos cometieron varios delitos, entre los que se cuentan asesinatos y robos.

“Vi el respeto que inspiraban los chicos que estaban en pandillas, aún si no hablaban inglés. Vi como las personas les temían y les respetaban. Y lo entendí. Me dije que quería ese respeto. Quería que las personas me miraran así. No como si yo fuera nadie”, declaró Luis Moncada.

Un largo tiempo en prisión, sin embargo, no los destinó a la violencia. La fama los esperaba para darles una segunda oportunidad, encarnando a los hermanos Salamanca. Daniel estuvo en prisión entre los 19 y los 26 años. Su hermano, Luis, pasó hasta 6 meses en confinamiento solitario, denominado “El Hoyo”, donde comprendió que debía haber un cambio en su vida.

comillas “Aprendí paciencia, aprendí a tratar a las personas como quería ser tratado. Las personas piensan ‘¡Oh! En la cárcel están un montón de animales’, pero muchas de las personas allí son muy inteligentes, porque han tenido tiempo para pensar”. - Daniel Moncada, actor de Breaking Bad.

De la prisión a la actuación: el éxito en Breaking Bad y Better Call Saul

Tanto Luis como Daniel fueron a dar sets de grabación por casualidad. Un contacto en común habló con productores de su historia en prisión y su reinserción en la sociedad, por lo que en los platós se interesaron por adaptarlos a escenas que ellos ya habían vivido en su realidad desde las pandillas.

El menor de los Moncada nunca había actuado cuando se integró al elenco de Breaking Bad (2008-2013). Por el contrario, Luis, ya llevaba siete años de actuación en varios proyectos televisivos.

Según La Prensa de Honduras, eso lo llevó a actuar junto a Benjamin Bratt en la serie de Fox Gang Related, estrenada en 2014 en territorio estadounidense.

Ese mismo año, Daniel trabajó junto a Regina King en Southland. Pero, para ese entonces, su papel, junto al célebre Bryan Cranston (Heisenberg), ya lo había catapultado a la fama.

Fue hace 15 años cuando Daniel se integró a Breaking Bad, por casualidad. Era guardaespaldas en Hollywood, pero su semblante le llamó la atención al creador de la serie, Vince Gilligan. Eso lo llevó a participar junto a su hermano en la misma, caracterizando a los hermanos Salamanca, Leonel y Marco. Hombres de pocas líneas, pero de mucha expresión facial.

La escena de Los hermanos Salamanca que hizo emocionar a Heisenberg

Hubo una grabación en particular que hizo emocionar a Bryan Cranston, debido a que los Moncada no usaron dobles de acción en la escena de una fuerte explosión en la que no parpadearon ni una vez, manteniendo aquella siniestra expresión de su rostro que sería su sello en la serie. El protagonista corrió a abrazarlos por su buen trabajo, cuentan con orgullo los hermanos hondureño-estadounidenses.

No obstante, Luis reconoció que grabar algunas escenas le trajeron duros recuerdos de su nada grato pasado delictivo. Entre estas, la que hicieron junto al agente de la DEA, Hank Schrader, el cuñado de Walter White (o Heisenberg), quien es atacado por los gemelos, aunque logra acabar con ambos.

“Un par de veces, recibir un disparo en el set me trajo recuerdos de cuando me estaban disparando de verdad. Me hizo sentir un poco incómodo”, aseguró el mayor de los hermanos Moncada.

Los Moncada: ahora, lejos de ser como Los hermanos Salamanca

Vivir lejos del mundo delictivo y enfocados en la actuación, ha sido parte de un camino tortuoso que los llevó de delinquir, a cumplir penas en prisión y a reinsertarse en el país que les otorgó una ciudadanía.

“Quisiera decir que nuestro trasfondo son pandillas, prisión y cambio. Entonces empezamos a actuar y lo hemos estado haciendo desde entonces”, aseguró Luis Moncada. Su hermano lo secunda, como cuando ingresó a la pandilla, para mal, y rectificó su vida, para bien, siguiendo sus pasos en la actuación.

“Aprendimos a golpes, con la vida dura. Fuimos capaces de cambiar eso y ser nosotros mismos”, aseguró.

Desde hace 5 años siguen en proyectos televisivos, pero también dan charlas motivacionales en escuelas donde hay niños en riesgo de caer en pandillas.

Su vida y el agradecimiento los llevó a reformarse y vaya de qué forma.

“Se podría decir que fue un poco de suerte, pero no creo que nadie más pudo haberlo hecho como nosotros en Breaking Bad. No creo que muchas personas fueran capaces de lograr lo que nosotros logramos debido a la conexión que tenemos. La forma en que miramos, la forma en que interactuamos entre nosotros, es única”, aseguró Daniel Moncada.