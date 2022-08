Finalmente, luego de 7 años al aire, Better Call Saul llegó a su fin tras el último episodio emitido esta semana, que lo posiciona entre los mejores de la historia de la televisión.

Es más, el capítulo final cuenta con una puntuación casi perfecta en el sitio especializado de críticas de cine y TV, IMDb, mientras que en otro, de igual prestigio, logró la nota del 100%.

Esta semana se transmitió el capítulo final de la serie protagonizada Bob Odenkirk, en el papel de Saul Goodman/Jimmy McGill, Better Call Saul, a través del canal AMC y de la plataforma de streaming, Netflix.

Este último episodio no solo dio fin al spin-off de la aclamada producción de Breaking Bad, también significó que este sea uno de los más importantes de la televisión, en la historia.

Lo anterior, debido a la puntación casi perfecta que logró en el sitio especializado, IMDb. La entrega titulada “Saul Gone”, comenzó promediando 9.9 sobre un máximo de 10, luego de su estreno.

Ahora, a tres días de su lanzamiento, su nota varió a 9,8 puntos, basado en más de 30 votaciones, una décima menos que el capítulo mejor valorado, “Plan and Execution”, estrenado en mayo pasado.

Por otro lado, según el sitio especializado Rotten Tomatoes, el cual basa su calificación en las opiniones de críticos reconocidos, el capítulo final de Better Call Saul obtuvo un 100% de calificación.

“‘Saul Gone’, escrita y dirigida por Peter Gould, encuentra un final para Jimmy que es esperanzador y auténtico, sin que se sienta de color de rosa o inmerecido”, fue una de las opiniones recogidas en la página. Fue escrita por Scott Tobias, del New York Magazine.

En tanto, Nick Harley, de Den of Geek, mencionó que “Al final, Better Call Saul se apaga tal y como vivió: de forma inteligente, encantadora y profundamente humana”.

The #BetterCallSaul series finale 'Saul Gone' is currently #Fresh at 100% on the #Tomatometer, with 20 reviews: https://t.co/yluW3YvIb0 pic.twitter.com/iuVZgBphdj

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) August 16, 2022