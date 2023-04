La actriz Sarah Paulson (“Impeachment: American Crime Story”) habló de su amistad con el actor chileno-estadounidense Pedro Pascal, la cual data de los primeros pasos del intérprete en la industria hollywoodense.

En diálogo con la revista Esquire, la actriz recordó que conoció a Pascal cuando este estuvo inscrito en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York, en 1993, en días en que lo ayudó económicamente más de una vez.

“Él ha hablado de esto públicamente, pero hubo momentos en los que le daba mi viático de un trabajo en el que estaba para que pudiera tener dinero para alimentarse”, contó Paulson.

A pesar que definió al fandom del protagonista de “The Last of Us” y “The Mandalorian” como “muy psicótico”, también aseguró que esta es una señal de su calidad de estrella: “Todo el mundo quiere una parte de él”.

“Solo quieres que tenga éxito… Y eso, para mí, es signo de una gran estrella de cine. Estoy lista para que tome las riendas de los muchachos de las comedias románticas del pasado, como Bruce Willis y Mel Gibson y todos ellos. Él puede ser todo eso. Hagamos un remake de ‘Duro de matar’ con Pedro. Rehagamos todas las películas de ‘Arma Mortal’ con Pedro”, propuso.

En el artículo, Pascal, a su vez, definió a la actriz como una integrante de su “familia de Nueva York”.

“Morí tantas muertes (…). Mi visión de esto era que si no tenía una gran exposición para cuando tuviera 29 años, todo había terminado, así que estaba constantemente reajustando lo que significaba dedicar mi vida a esta profesión y renunciar a la idea de que se viera como pensaba que sería cuando era niño. Había tantas buenas razones para dejar ir esa ilusión”, reflexionó.

El cocreador de “The Last of Us”, Craig Mazin, se refirió así al chileno: “No era alguien a quien Hollywood sudó para convertirlo en estrella. No lo mantuvieron fuera, pero tampoco lo arrastraron; simplemente se sentaron allí con los brazos cruzados. Y (Pedro) luchó todo el camino (…). Me siento honrado de que mi nombre esté para siempre cerca del suyo en una página de Wikipedia”.