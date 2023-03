En los últimos meses, el actor chileno Pedro Pascal se ha posicionado como una de las figuras más populares en la industria televisiva y cine en Estados Unidos tras protagonizar exitosas producciones como The Last of Us y The Mandalorian.

Sin embargo, la estrella latina de 47 años también se ha robado los corazones de sus seguidores en las redes sociales, sobre todo en TikTok, donde varios de sus fanáticos comparten videos de él.

De hecho, varios internautas catalogan a Pascal como un “zaddy”, un apodo que hace referencia a “daddy”, palabra en inglés para referirse a “papi”. Este término informal es usado para definir a hombre atractivo, principalmente mayor, que tenga un buen estilo y sea carismático.

Sobre este fenómeno, se refirió el propio actor en una entrevista con SensaCine, donde fue consultado por dicha popularidad y el cariño que recibe del público. “Eres oficialmente el nuevo novio de Internet y el mundo está rendido a tus pies, ¿cómo estás viviendo todo esto?”, le preguntó la periodista.

No obstaste, el intérprete de Joel en The Last of Us entregó una hilarante respuesta. “¿Pero qué le pasa a la gente que le gusta un viejo como yo? No entiendo, ¿qué ha pasado culturalmente?”, dijo en español.

“¿Cómo puede pasar todo esto? Que se enfoquen en Harry Styles. ¿Qué les pasa?”, comentó entre risas Pedro Pascal.