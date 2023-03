Un nuevo reporte sobre el reciente despido de Victoria Alonso de Disney, que fue presidenta ejecutiva de producción física de Marvel estudios por 17 años, revelaría la verdadera razón tras su salida del cargo.

Fue el pasado lunes cuando se anunció su despido, del que no se entregaron mayores detalles, aunque algunos medios estadounidenses especularon que tendría relación con las malas cifras que obtuvo Ant-Man y la Avispa: Quantumania en la taquilla mundial.

Sin ir más lejos, esta sería la cinta con peor calificación cinematográfica desde Eternals, que se estrenó en 2021.

Sin embargo, según apunta el medio The Hollywood Reporter, fuentes internas afirmaron que Alonso habría sido desvinculada por incumplir un acuerdo que fue añadido a su contrato con Disney en 2018.

Este acuerdo, postularía a que los empleados de Disney “no pueden trabajar para estudios de la competencia”. Estándar que la Alonso incumplió al ser parte de la película Argentina, 1985, para la plataforma Amazon Prime.

“Las fuentes dicen que Alonso no pidió permiso para trabajar en Argentina, 1985, ni dio aviso. Cuando Disney se enteró del proyecto y la violación, su servicio de larga data y su condición de veterana llevaron a la compañía a dispensarla con la condición de no trabajar más en la película. Tampoco debía promocionarlo ni publicitarlo de ninguna manera”, recoge el medio.

Sin embargo, Patty Glaser, abogada de Victoria Alonso, informó a través de un comunicado que “la idea de que Victoria fue despedida por un puñado de entrevistas de prensa relacionadas con un proyecto de pasión personal sobre los derechos humanos y la democracia que fue nominado para un Óscar y en el que obtuvo la bendición de Disney para trabajar, es absolutamente ridículo”.

Asimismo, aseguró que: “Victoria, una latina gay que tuvo el coraje de criticar a Disney, fue silenciada. Luego fue despedida cuando se negó a hacer algo que creía reprobable. Disney y Marvel tomaron una decisión realmente mala que tendrá graves consecuencias.”

Esta versión contradice a las otras fuentes del medio, que también reclaman que a Alonso “se le recordó su acuerdo y su incumplimiento varias veces, pero la campaña (por Argentina, 1985) continuó“.

La productora incluso apareció en la alfombra roja de los Óscar y no como ejecutiva de Marvel asociada con Black Panther: Wakanda Forever, si no como la productora de Argentina, 1985, donde se le vio junto a Santiago Mitre, director de la película.

Hasta el momento, ni Disney ni la propia Victoria Alonso se han referido al tema, aunque Glaser apuntó a que “hay mucho más en esta historia y Victoria lo contará en breve, en un foro u otro”.

The #Oscar-nominated drama 'Argentina, 1985' was at the center of last week’s sudden firing of longtime Marvel Studios executive Victoria Alonso. As a producer of the feature for Amazon, Alonso breached her contract multiple times, according to sources: https://t.co/LhzDxLT9K7 pic.twitter.com/5dEg6ggnY9

— The Hollywood Reporter (@THR) March 24, 2023