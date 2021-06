Este jueves ha surgido una noticia sorpresa para los fans de la Tierra Media creada por JRR Tolkien, y es que se ha anunciado que harán una nueva película de El señor de los anillos.

Será realizada por New Line Cinema y Warner Bros., los mismos estudios detrás de las trilogías de El señor de los anillos y El hobbit, pero esta vez no será live action (acción real), sino que será animada.

Con un estilo animé, el filme se titulará The War of the Rohirrim (La guerra de los Rohirrim) y la historia se ubicará 260 años antes de los hechos en la famosa trilogía ganadora del Óscar, según informó la revista estadounidense Variety.

El protagonista será Helm Hammerhand, rey de Rohan en cuyo honor se nombró el Abismo de Helm, que vemos en la película de Las dos torres, y se enfocará en la larga guerra que tuvo que sobrellevar.

Aún no se ha anunciado la fecha de estreno de La guerra de los Rohirrim, pero el director será Kenji Kamiyama (Ultraman de Netflix).

En tanto, los guionistas Jeffrey Addiss y Will Matthews (The Dark Crystal: Age of Resistance), con la asistencia de Philippa Boyens, quien ganó el premio Óscar por el guion de El retorno del rey.

Esta película será canon para el universo cinematográfico de El señor de los anillos creado por Peter Jackson, afirmó Warner.