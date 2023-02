Jaime Vaca, guionista de Élite, insinuó que The Last Of Us es aburrida y recibió una ola de críticas y bromas.

“Jaime, por favor, un poquito de amor propio”. Este comentario marca el tenor de los mensajes que recibió el guionista de la serie Élite (Netflix), Jaime Vaca, tras criticar en redes sociales a The Last Of Us (HBO).

A través de su cuenta de Twitter, Vaca insinuó que la exitosa serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey es aburrida.

“El título The Last of Us (Los últimos de nosotros, traducido al español) se refiere a los que aguantéis viéndola”, dijo el showrunner de la serie adolescente.

El título “The Last of Us” se refiere a los que aguantéis viéndola — Jaime Vaca 🇪🇸🏳️‍🌈 (@jaimevaquin) February 20, 2023

Fans de The Last Of Us en picada contra Jaime Vaca

Tras la publicación, los fans de la serie basada en el videojuego de Naughty Dog se lanzaron contra el guionista, haciendo alusión a las pésimas críticas que ha recibido Élite, especialmente en las últimas temporadas.

Esto, en contraste con The Last Of Us, que ha sido aclamada por la crítica y el público.

“Jaime, por favor, eres responsable de Élite, un poquito de amor propio”, señala una de las respuestas.

“No es una orgía y drogas constantes con un nulo hilo argumental, pero no está mal The Last of Us. Yo prefiero Elite y sus actuaciones memorables”, dijo alguien más en tono irónico.

“Eres literalmente el showrunner de las peores temporadas de Élite y del repertorio histórico de Netflix en general”, afirmó otro usuario.

“Cualquier diálogo entre los hongos es un poco más inteligente que cualquier interacción sobreactuada y peor escrita que las de Élite”, “¡Mirad! El showrunner de la peor temporada de uno de los mayores bodrios que ha lanzado Netflix en los últimos años quiere atención”, fueron otros comentarios.

En un solo capítulo de The Last of Us hubo más talento que en toda la serie de Elite — Miguel Angel Coria Sordo (@Mikirebel_1312) February 23, 2023

Jaime, por favor, que eres responsable de Élite, un poquito de amor propio. https://t.co/PlSd2LkLTa — Ackermann (@danipinedasfc) February 22, 2023

Hagan silencio. El guionista de una serie basada en el sexo y la apariencia de los personajes nos va va a explicar porque The Last of Us es aburrida. — Just Bryant (@soulofcinder33) February 23, 2023

No es un orgia y drogas constantes con un nulo hilo argumental pero no está mal The Last of Us. Yo prefiero Elite y sus actuaciones memorables https://t.co/XBodLVTwEr — ㊈ (@SSJAdri_) February 22, 2023

Cabe destacar que Jaime Vaca también ha trabajado en series como Velvet y Las chicas del cable, destacó el diario español 20 Minutos.