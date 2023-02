Adam Basil, el doble de riesgo que interpreta al "Bloater" que apareció en el quinto capítulo de The Last Of Us, se mostró sorprendido por la respuesta de la gente a su personaje. “Parece ser un ícono sexual”, afirmó.

En el quinto episodio de la serie The Last Of Us (HBO) se vio por primera vez un “bloater” (o “gordinflón” en español), un infectado en etapa muy avanzada que se caracteriza por tener un cuerpo terroríficamente “hinchado” y muy fuerte, plagado del hongo cordyceps.

El actor encargado de interpretarlo fue Adam Basil, un doble de riesgo británico que mide 1.98 metros y que anteriormente participó en la cinta live action de la Bella y la Bestia, entre otras producciones.

En entrevista con Entertainment Weekly, Basil dijo que tras aparecer en la producción ha recibido mucha atención en redes sociales.

Además, indicó que pese a que la criatura es grotesca, “parece ser un ícono sexual”.

“Conquistó la imaginación de muchas personas. Alguien me preguntó si iría a su boda. Hay gente enviándome mensajes de amor. Realmente sacó algo en la gente que creo que ni siquiera ellos sabían que tenían. Él es el hongo papá grande, creo que incluso hay un meme”, expresó.

El pesado disfraz de Bloater en The Last of Us

Respecto al personaje, Basil dijo que era importante que se movieran de manera diferente a los otros infectados (corredores y chasqueadores).

“Lo principal para mí era simplemente mantener la pesadez del personaje. Aunque lo bueno es que de verdad era pesado (el traje)”, indicó.

El disfraz de Bloater fue diseñado por Barrie Gower, quien también es responsable de algunas de las prótesis de Vecna ​​de Stranger Things y Night King de Game of Thrones.

En este sentido, Gower dijo que Basil tenía la “estructura, circunferencia y el estado físico” perfectos para interpretar al personaje. Esto último, porque el traje -hecho de arcilla, caucho y látex- pesa unos 40 kilogramos.

The Last Of Us, basada en el videojuego del mismo nombre, emite un episodio cada domingo en HBO y HBO Max.