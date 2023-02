Los creadores de la serie, Craig Mazin y Neil Druckmann, explicaron que decidieron que el personaje de Sam en The Last Of Us fuera sordo en la serie para no repetir la dinámica comunicativa de Ellie y Joel, además de darle una sensación de intimidad a las escenas, al hacerlas más silenciosas.

El quinto capítulo de la serie The Last of Us, de HBO, estuvo marcado por la historia de Henry (Lamar Johnson) y Sam (Keivonn Woodard), una pareja de hermanos que se cruza en la aventura de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey).

No obstante, algo que llamó la atención de los fanáticos del videojuego de Naughty Dog en que se inspira la nueva producción, es que en el episodio -titulado Endure and Survive (Perdura y sobrevive)- el personaje de Sam es sordo, mientras que en el juego no lo era.

Por qué Sam es sordo en la serie The Last of Us

De acuerdo al diario El Comercio, los creadores de la serie, Craig Mazin y Neil Druckmann, confesaron que todo fue idea del primero, quien buscaba cambiar la dinámica comunicativa entre los personajes.

“Empezó con una pequeña preocupación que tenía. Había un modo de comunicación entre Joel y Ellie que no quería que se repitiera entre Henry y Sam”, señaló Mazin en el pódcast oficial de la serie.

“En el juego, no pasas tiempo con Henry y Sam solos, nunca. Pero si están solos, y nosotros sabíamos que queríamos hacer eso, ¿cómo suenan esas discusiones? Y muy fácilmente podrían caer en la trampa de la figura paterna desesperada y la figura infantil preocupada y curiosa. Queríamos cambiar ese modo de comunicación”, añadió.

Además, Mazin dijo que la idea le quedó dando vueltas desde que vio la serie “This Close”, cuyos protagonistas son sordos.

“Trata sobre dos mejores amigos navegando el mundo y cómo es cuando los dos están tratando de encontrar amor en sus propias vidas, pero también cómo lo navegan como personas sordas. Cuando están lidiando con otras personas que no son sordas”, indicó sobre cómo eso le sirvió de inspiración para Sam.

Keivonn Woodard, el actor que interpreta a “Sam” es sordo en la vida real

Por otro lado, los creadores explicaron de que el hecho de que Sam fuera sordo lo hacía más dependiente de Henry, lo que le daba más sentido a las decisiones de este en pos de protegerlo.

Mazin dijo que cuando le propuso a Neil Druckmann la idea, este tuvo una divertida reacción.

“Le dije ‘¿qué pasa si Sam es sordo? Automáticamente, le da una sensación de intimidad a esas escenas, porque son silenciosas. Ellie habla mucho y es interesante ver cómo sería si fuera un poco más callado y poner a Sam y Henry en esta burbuja que se tenía que expandir para incluir a Joel y a Ellie’. Y Neil me dijo ‘vete a la mierda’”, relató.

Luego, ambos rompieron en carcajadas, y Drukmann le dijo: “Me hubiera gustado haber pensado en eso”.

Cabe destacar que Keivonn Woodard, el actor que interpreta a Sam es sordo en la vida real.

Según destaca SlashFilms, los showrunners buscaban a alguien que hablara con fluidez el lenguaje de señas estadounidense negro, que es distinto del lenguaje de señas estadounidense.

Fue así como encontraron a 5 actores para la audición, donde Keivonn destacó.

“Keivonn no era solo el mejor de los cinco. Fue asombroso. Nunca he estado en una circunstancia en la que aparezca un niño que nunca antes había actuado en una película, y es tan naturalmente bueno en eso, y es una alegría tenerlo cerca. Fue un sueño”, dijo Mazin en el pódcast.

Otros cambios respecto al videojuego en el episodio 5 de The Last of Us

La discapacidad auditiva no fue el único cambio en el personaje de Sam. En la serie es más pequeño, mientras en el juego, él y Ellie tienen casi la misma edad.

“Hablamos sobre hacer a Sam más joven porque nos gustaba la idea de que Ellie tuviera alguien que la admirara, de la misma forma en la que ella admiraba a Joel”, dijo Mazin.

Asimismo, el lugar donde se desarrollan los hechos también fue distinto. En el juego es Pittsburgh y en la producción de HBO es Kansas City.