El actor estadounidense Cody Longo, conocido por protagonizar la serie de Nickelodeon Hollywood Heights, falleció esta semana a los 34 años. Hasta el momento, se desconoce el motivo de su muerte.

De acuerdo al portal de espectáculos TMZ, el cuerpo del actor fue encontrado el miércoles en su hogar en Austin, Texas, Estados Unidos. Todo esto luego de que la esposa del actor se preocupara al no poder tener contacto con él, contactando a la policía para saber su paradero.

Así, los oficiales llegaron hasta el inmueble de Longo y, al no tener respuesta, entraron por la fuerza, encontrando su cuerpo en su cama.

Un familiar del intérprete aseguró al medio que Longo luchó contra el abuso del alcohol durante años y que el año pasado había ingresado a rehabilitación, por lo que sospechan que sufrió una recaída.

En conversación con la revista People, la esposa de Longo, Stephanie, aseguró que “Cody era todo nuestro mundo. Los niños y yo estamos destrozados y más que devastados”.

“Él era el mejor padre. Siempre y para siempre te extrañaremos y te amaremos”, añadió. Longo tuvo tres hijos junto a su pareja.

Por su parte, el mánager del intérprete, Alex Gittelson, también quiso recordar con la revista a su “querido amigo durante más de una década”.

“Mi corazón se rompe por su hermosa familia (…) Él se había alejado de la actuación para dedicarse a la música y pasar más tiempo con su familia en Nashville, pero nos mantuvimos en contacto regularmente y estaba emocionado de volver a actuar este año”, lamentó.

Asimismo, describió al actor como “una persona tan leal, amorosa y talentosa. Lo extrañaremos mucho”.

Además de su rol como Eddie Duran en Hollywood Heights, Longo apareció en 8 episodios de Days of Our Lives en 2011 y apareció en ficciones como Bring It On: Fight to The Finish y Nashville.