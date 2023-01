Se acerca la película de Michael Jackson y la producción de esta ya reveló quien será el encargado de revivir al “Rey del pop” con su interpretación. Se trata de Jaafar Jackson, nada más y nada menos que un sobrino del cantante.

Así lo informó Variety la mañana de este lunes y posteriormente lo confirmó el joven de 26 años a través de su cuenta de Instagram. “Estoy agradecido y honrado de darle vida a la historia de mi tío Michael. A todos los fans de todo el mundo, los veré pronto”, escribió en la red social.

Junto al mensaje además dejó una imagen de sí mismo haciendo una pose característica del cantante, con un vestuario similar en lo que al parecer sería un ensayo.

La nueva producción biográfica del artista se llamará “Michael” y será dirigida por Antoine Fuqua, conocido por dirigir películas como Training Day (2001), The Replacement Killers (1998) y Tears of the Sun (2003).

Además, el cineasta también tiene trayectoria dirigiendo producciones musicales, entre ellas destacan videoclips para artistas como Stevie Wonder, Prince, Lil Wayne, entre otros.

Asimismo, la película también cuenta con el apoyo de los herederos de Michael Jackson, por lo que se espera que los sucesos que relate la historia sean lo más realistas posible. Especialmente con las reacciones del cantante respecto a las acusaciones por abuso infantil que recibió durante sus últimos años.

El sobrino de Michael Jackson debió superar un casting mundial

Si bien, el célebre personaje será interpretado por uno de sus sobrinos, desde la producción señalan que antes de tomar la decisión se realizó un amplio casting. Así lo aseguró Graham King, productor de la película.

“Fue algo tan poderoso que incluso después de realizar una búsqueda mundial, quedó claro que él es la única persona que asumirá este papel. Estoy más que encantado de que se haya unido para interpretar a su tío y no puedo esperar a que el mundo lo vea en la pantalla grande como Michael Jackson”, dijo.

En cuanto a la familia del cantante, su madre Katherine Jackson también se mostró de acuerdo con esta elección. “Jaafar encarna a mi hijo. Es tan maravilloso verlo continuar con el legado de Jackson de artistas e intérpretes”, señaló.