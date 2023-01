Tras dos años de su estreno y el increíble éxito que tuvo en Prime Video, se liberó el tráiler de la segunda temporada de la serie animada ‘Invincible’, junto a una fecha tentativa de su estreno.

La producción de superhéroes cuenta con la participación de destacados actores como Steven Yeun (The Walking Dead), J. K. Simmons, Mark Hamill y Seth Rogen.

Tras su estreno en marzo del 2021, en plena pandemia, los 8 capítulos de ‘Invincible’ sorprendieron a los espectadores de la serie animada en Amazon Prime Video.

La producción se basa en el comic creado por Robert Kirkman, quién a su vez es una de las mentes tras ‘The Walking Dead’.

Ahora, la cuenta oficial de la serie en Twitter publicó un video en el que se ve a Mark, conversando con Allen el Alien, en el restaurante de comida rápida en el que solía trabajar.

De este modo, presentaron el tráiler y primeras imágenes de la segunda temporada de ‘Invincible’, junto a una fecha tentativa de estreno, la que sería “más o menos” a fines del 2023.

Vale recordar que el final de la primera parte culmina con una épica batalla entre el protagonista y su padre, Omni-Man, quien reveló no ser quien todos creían.

