El actor Chris Hemsworth, que saltó a la fama internacional tras interpretar al superhéroe Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), impactó a sus fans al revelar que tiene alta probabilidad de padecer Alzheimer a futuro.

La noticia la reveló en noviembre pasado, por medio de la docuserie que protagonizó junto a su familia en el streaming Disney+ con la cadena National Geographic, Sin límites con Chris Hemsworth, que contó con seis episodios.

Tras varias semanas de su estreno, hay una escena en particular de esta serie que ahora se ha viralizado en redes sociales, especialmente en la plataforma de videos TikTok. Se trata de un tierno gesto que su esposa, la también actriz Elsa Pataky, tuvo con su marido durante el sexto episodio, Aceptación, tras conocerse su riesgo de Alzheimer.

Riesgo de Alzheimer de Chris Hemsworth

Sin límites con Chris Hemsworth explora el miedo que tiene Hemsworth a envejecer, por lo que, durante las grabaciones, le hicieron exámenes para analizar su salud y su memoria. Así fue como descubrieron que tiene dos copias del gen APOE4, una heredada de su madre y otra de su padre.

Es raro que una persona tenga dos copias de este gen; de hecho, se estima que solo le ocurre al 2% a 3% de la población. Y esto significa que tiene un mayor riesgo de padecer Alzheimer, una enfermedad que afecta progresivamente a la memoria, informa la revista Vanity Fair.

El riesgo de Chris Hemsworth de padecer Alzheimer es de 8 a 10 veces superior que el de la población general, indica un experto en el episodio 5 del documental de Disney+.

Elsa Pataky de 87 años

En el último episodio de la docuserie, Chris Hemsworth usa un traje especial, diseñado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que le permite experimentar, con un cierto grado de precisión, cómo se sentirá cuando esté cerca de los 90 años de edad.

Como parte de ese mismo experimento, su esposa, Elsa Pataky, sorprendió al actor revirtiendo la situación: él representando su edad real y ella fingiendo tener 87 años.

Para esto, expertos maquillaron y pusieron prótesis a la actriz, convirtiéndola en una anciana. “Verme a mí misma es realmente confrontante y tan real. Me siento muy vulnerable y no estoy segura de querer que Chris me vea así”, confesó Pataky en esta escena.

Finalmente, ella se atrevió a concretar el experimento y Hemsworth pudo vivir un momento con su esposa en la vejez.

Esa fue justamente la secuencia que ha continuado viralizándose en redes sociales hasta la fecha. Para ver todo el episodio, puedes buscar Sin límites con Chris Hemsworth en Disney+.