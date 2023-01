La actriz detrás de Merlina de Netflix, Jenna Ortega, llegó hasta la alfombra roja de los Globos de Oro con un atuendo muy distante de su gótico personaje.

Durante la noche de este martes, varias celebridades y artistas se dieron cita en la ceremonia de los Globos de Oro 2023 en Beverly Hills, entre ellas la actriz estadounidense, quien se lució con un vestido en color nude de Gucci.

La artista de 20 años arribó hasta la alfombra roja con un diseño de Alessandro Michele -antes de dejar la firma- caracterizado por varios cut-out y varias capas en sus brazos y la zona de la falda.

En la ocasión Jenna Ortega decidió distanciarse de su personaje e incluso cambió el tono de su cabello a uno más bien cobre.

Jenna Ortega y Selena Gómez

Un momento que marcó la alfombra roja, fue cuando la actriz se reunió con la cantante Selena Gómez, quien asisitió a la ceremonia por la nominación de la serie en la que actua, Only Murders in the Building.

Ambas artistas se dieron un momento para conversar y posar para los paparazzis. Sin embargo, esto no es algo nuevo para las viejas colegas, esto ya que Ortega y Gómez han tenido varios encuentros desde que la primera participó en Jane, The Virgin. No obstante, la reunión igualmente alegró a sus fanáticos.