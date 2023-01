El actor estadounidense Austin Butler, ganó el premio a mejor actor de los Globos de Oro 2023 por su interpretación de Elvis Presley en la película homónima del cantante.

Butler dedicó parte de su discurso de agradecimiento al fallecido Rey del Rock and Roll donde mencionó: “Al señor Elvis Presley, fuiste un icono, un rebelde y te amo muchísimo. Gracias. Serás recordado y yo nunca te olvidaré”.

Fue a mediados del 2022 que la interpretación del actor llegó a los cines, donde generó igual cantidad de halagos que criticas.

El actor se preparó para el papel, cambiando desde su tono de cabello hasta aprendiendo a cantar como Presley, estoy, pues es él mismo quien interpreta algunas de las canciones de la película.

Butler afirmó que interpretar al cantante fue todo un desafío, ya que “era una gran responsabilidad” y cargaba con el peso de fallarle a la familia de Elvis y a su fanaticada, tal como explicó al medio nacional Culto.

Austin Butler thanks Elvis Presley while accepting the award for Best Actor in a Drama for #ElvisMovie at the #GoldenGlobes: "You are remembered and I will never forget" pic.twitter.com/M7d2JBsDeg

— MTV NEWS (@MTVNEWS) January 11, 2023