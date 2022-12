A tan solo 14 días de su estreno en cines, "Avatar: The Way of Water" fue la película que más rápido recaudó 1.000 millones de dólares en taquilla y se posicionó como la segunda cinta más taquillera del año. En tres días, la producción de James Cameron pasó del puesto 5 a 2, quedando detrás de "Top Gun 2", con poco más de 300 millones de dólares menos en recaudación.

“Avatar: El camino del agua”, la secuela dirigida por su creador, James Cameron, no solo logró superar los mil millones de dólares en la taquilla mundial, a tan solo dos semanas de su estreno en cines en el mundo.

La producción, que tardó más de 10 años en ver la luz, en 14 días, se posicionó como la segunda película que más ganancias ha logrado (en taquilla) durante este 2022, solo por detrás de “Top Gun: Maverick”.

Avatar 2 de James Cameron es la segunda película más taquillera del 2022

Recién el 27 de diciembre pasado, este medio informaba sobre las películas más taquilleras del 2022, momento en que “Avatar: The Way of Water” ocupaba el quinto puesto de la lista.

Ahora, tres días después, la cinta dirigida por James Cameron sumó más de 300 millones de dólares en ganancias por concepto de entradas al cine, lo que se traduce en más de 100 millones de la divisa estadounidense en tres jornadas, de acuerdo a Box Office Mojo.

Con estas cifras, Avatar 2, es por ahora la segunda película más taquillera del 2022, solo por detrás de “Top Gun: Maverick”. Así, en 3 días, superó a “Jurassic World: Dominion”, “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” y “Minions: The Rise of Gru”.

La producción protagonizada por Tom Cruise suma 1.488 millones de dólares, hasta el 30 de diciembre, mientras que la historia centrada en Pandora, tiene 1.100 millones en el bolsillo.

De no lograr los casi 388 millones de dólares restantes y no superar a “Top Gun 2”, la segunda película de Avatar de James Cameron sorprendió de todas maneras por el rápido ascenso en la taquilla mundial.

La más rápida en superar los 1.000 millones de dólares en el 2022

Según informaron este miércoles medios estadounidenses, la segunda parte de “Avatar” forma parte del selecto grupo de filmes que este 2022 lograron llegar a los 1.000 millones de dólares en taquilla.

¿Qué tiene de especial? Que lo hizo en apenas 14 días, mientras que, por ejemplo, “Top Gun: Maverick”, tardó 31 días en superar la marca, y “Jurassic World”, lo logró a los cuatro meses de su llegada a los cines.

Además, “Avatar: The Way of Water” es la producción que más rápido alcanzó dicha cifra desde “Spider-Man: No Way Home”, que tardó 12 días en lograrlo en 2021.

La película de James Cameron se ganó el puesto tras un inicio modesto en el que no cumplió las predicciones en taquilla, al haber acumulado 132 millones de dólares en su primer fin de semana, de los entre 150 y 175 millones de dólares que los expertos esperaban.