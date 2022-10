La actriz Angelina Jolie protagonizará la nueva película del director chileno Pablo Larraín titulada Maria. Se trata de una cinta biográfica que narra la historia de la famosa cantante de ópera María Callas.

Según reportó la revista Variety, el guion de la nueva entrega será escrita por Steven Knight (Peaky Blinders) y abordará los últimos años de vida de la exitosa artista soprano en París.

El director de Spencer reveló que “tener la oportunidad de combinar mis dos pasiones más profundas y personales, el cine y la ópera, ha sido un sueño largamente esperado”.

Asimismo, Larraín aseguró que “hacer esto con Angelina, una artista sumamente valiente y curiosa, es una oportunidad fascinante. Un verdadero regalo”.

