A días del debut de “Spencer” en salas de cine del Reino Unido y Estados Unidos, Pablo Larraín y Kristen Stewart revelaron desconocidos detalles de cómo sellaron su alianza cuando “Spencer”, su película sobre Diana de Gales, era apenas un proyecto.

En diálogo con el portal The Hollywood Reporter, el director chileno desclasificó cómo se contactó con la actriz de “Crepúsculo” para sumarla al filme.

Según Larraín, todo comenzó en el Festival de Cine de Toronto 2019, en el café del hotel Hyatt Regency, cuando vio a la agente de la actriz, Elyse Scherz de la firma WME, caminar por el vestíbulo.

“Corrí y le dije: ‘Necesito hablar contigo’. Nos conocíamos porque ella también representa a Gael García Bernal, con quien he hecho muchas películas”, rememoró.

La duda de Larraín era una: ¿Estaría Stewart interesada en interpretar a una de las mujeres más famosas del siglo XX? “Ella es intrépida, es valiente”, le respondió Scherz.

Luego, vino una llamada telefónica. En ese momento, la actriz estaba en un automóvil en París, el cual pidió detener para tener un momento de tranquilidad con Larraín. “Necesitaba estar totalmente enfocada”, contó a la revista.

Tras escuchar la historia que tramaba el realizador, Stewart agregó que “no podría haberme imaginado haber dicho que no”. El tiempo le dio la razón: este año, por primera vez en su carrera, la estadounidense suena como una de las candidatas a las nominaciones a los Premios Óscar en la categoría Mejor Actriz, todo gracias a su rol como Diana de Gales en “Spencer”.

A pesar que a sus 31 años reconoce que es una neófita en temas de realeza británica y que no ha visto la serie “The Crown” (tenía 7 años cuando Diana falleció), Stewart investigó en detalle la vida de la princesa.

“Simplemente leí todo. En un momento, toqué la pared del fondo y tuve que detenerme… No tenía miedo que nada me distrajera o me agobiara de una manera que me inhibiera de habitar realmente en ella, y en ese sentimiento de libertad. La investigación sólo me importaba emocionalmente, porque sentía que no quería dejar piedra sin remover”´, contó.

Sinopsis

La historia de “Spencer”, coescrita entre Larraín y el creador de “Peaky Blinders”, Steven Knight, se centra en un fin de semana específico de principios de los noventa: tres días de celebración navideña con Diana y la Familia Real en Sandringham, justo antes que la princesa decidiera separarse del príncipe Carlos (Jack Farthing).

Además de Stewart y Farthing, el reparto también incluye a Timothy Spall, Sean Harris y Sally Hawkins. La banda sonora, por otro lado, quedó a cargo de un especialista en el rubro: Jonny Greenwood, guitarrista y fundador de Radiohead.