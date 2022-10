Werewolf by Night es uno de los proyectos de Marvel más alejados del mundo de los superhéroes. De hecho, los cambia por monstruos y cazadores.

Se trata de un telefilme denominado Especial de Halloween, donde el director Michael Giacchino mezcla lo mejor del terror del cine antiguo con una toque de modernidad.

La producción debutó este 7 de octubre en Disney+ Una Presentación y es el primer acercamiento al MCU de Gael García Bernal y Laura Donnelly.

La historia nos introduce a un grupo secreto de cazadores de monstruos que emerge de las sombras y se reúne en el Templo Bloodstone tras la muerte de su líder, Ulysses Ulysses.

En un extraño y macabro homenaje a su vida, los asistentes se ven inmersos en una misteriosa y mortal competición por una poderosa reliquia, una caza que les llevará a enfrentarse a un peligroso monstruo.

Bernal interpreta a Jack, un tranquilo sujeto que en las noches de luna llena se transforma en hombre lobo; Donnelly, en tanto, da vida a Laura, la hija de Bloodstone.

Aunque ajena al mundo de los superhéroes, Laura Donnelly cuenta con una extensa carrera en cine y televisión, siendo reconocida por su rol en Outlander, The Nerves, Brittania y The Fall.

BioBioChile tuvo acceso a una entrevista con la actriz, donde habló de su personaje, su primer trabajo con Marvel y cómo Giacchino transformó su experiencia con el MCU.

– Cuéntanos un poco, ¿quién es Elsa y en cómo te relacionas con ella?

Elsa es una cazadora de monstruos. Creció siendo entrenada por su padre, Ulysses Bloodstone, que es este venerado y antiguo cazador de monstruos.

Ahora la encontramos en un punto donde ella está entre dos mundos. No sabe si quiere estar involucrada en eso.

Se ha alejado de su padre y su familia por un buen tiempo y está tratando de encontrarse a sí misma en ese contexto.

Ese es un aspecto con el que me puedo relacionar, porque a medida que crecemos y maduramos nos encontramos en esa posición a veces, donde luchamos con quienes somos, quienes queremos ser y tratamos de descubrir cómo llegamos ahí.

Creo que eso trajo mucha vulnerabilidad y humanidad que me interesaba explorar.

– Este es tu primer trabajo con Marvel, ¿Qué te atrajo al proyecto?

“Las dos cosas que más me atrajeron a este proyecto fueron: MCU y Halloween. Soy una gran fan del MCU, así que me habría involucrado en cualquier cosa me hubiesen pedido hacer en ese mundo.

Pero el bonus adicional fue que era un especial de Halloween y soy la mayor fan de Halloween en el mundo. Para toda mi familia es increíblemente importante.

Sabía que era algo donde se combinaban dos cosas que realmente amaba, así que no había forma que fuera a decir que no”.

– ¿Qué disfrutaste más del proceso?

“Al ser mi primer proyecto con el MCU lo que más disfruté es que se sintió colaborativo y creativo. En realidad, casi como si estuviésemos haciendo en una pequeña película independiente.

Así que muchas veces olvidaba que estaba en este enorme universo del que soy fan.

Eso fue inesperado para mí, porque sabía que, de una forma, todos estos personajes e historias están vinculados, y pensé que todo iba a ser estricto, pero fue un proceso muy artístico y creativo. Para un actor eso es un sueño”.

– Hablemos un poco del look de Elsa: ¿qué fue lo que más te gustó?

“Su look es muy práctico. Usa cuero, jeans, botas, ropa con la que puede cazar monstruos. Fue muy práctico, pude moverme, hacer mis escenas peligrosas, y cómoda.

Lo favorito de ella son los rayitos que me hice en el pelo. Quería mantenerlos, pero no pude”.

– ¿Cómo fue el trabajo con Gael Garcia-Bernal?

“Adoré trabajar con Gael, que interpreta a Jack. Creamos una buena relación, nos apoyamos entre escenas y es un gran actor, así que fue un sueño”.

– ¿Qué te pareció trabajar bajo las órdenes del director Michael Giacchino?

“Michael Giacchino es increíblemente especial como director. Creo que fue capaz de producir un ambiente divertido… lo que se sintió como una situación sin presión en algo que estoy segura de que debió tener mucha presión.

Se sintió realmente experimental, creativo y libre. Todos éramos bienvenidos a colaborar, llevar ideas y lo que queríamos contribuir personalmente al proyecto.

El hecho de que tenga un historial como un gran y exitoso compositor realmente se muestra en la musicalidad, en el ritmo que le dio al contar la historia tan hermosamente. Creo que se da perfectamente y eso es gracias a esas habilidades que tiene”.

– ¿Qué pueden esperar los fans?

“Creo que lo que hay para los espectadores cuando vean el especial es esta historia aterradora, emocionante y vintage, pero al mismo tiempo hay un verdadero corazón en ella. La humanidad de los personajes es lo que une todo.

Particularmente pienso que la conexión de Jack y Elsa le da una humanidad que es hermosamente contada.

Sí, es terror y asusta, y espero que las personas se asusten con ella, pero también espero que puedan conmoverse”.