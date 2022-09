Este sábado, Marvel Studios dio una avalancha de revelaciones durante la convención D23, incluyendo tráilers -algunos públicos y otros aún reservados para los asistentes-, y la alineación del nuevo súper-equipo de la compañía.

En este sentido, destaca el tráiler de Secret Invasion, en que Nick Fury (Samuel L. Jackson) regresará a la Tierra para enfrentar una infiltración de la raza alienígena cambiaformas Skrulls, que ya fueron presentados en Captain Marvel.

En el adelanto se incluyen vistazos a James Rhodes (Don Cheadle), Talos (Ben Mendelsohn), Maria Hill (Cobie Smulders), Everett K. Ross (Martin Freeman), y los aún anónimos personaje de Emilia Clarke (¿Veranke?) y Kingsley Ben-Adir, entre otros.

Aún se desconoce la fecha de estreno, pero ésta será a principios de 2023 según ha anticipado Marvel Studios.

Asimismo, se anticipa que esta serie conecte con Armor Wars, que será protagonizada por Cheadle en su rol como War Machine y que, pese a los temores por su ausencia en los anuncios de las futuras fases del MCU, se anunció que tendrá 6 episodios y se estrenará en 2023.

El segundo tráiler publicado es el de Werewolf by Night, un especial de TV a estrenarse el 7 de octubre, claramente inspirada en las antiguas películas de terror de Universal.

En los cómics, este personaje es el hijo de un hombre maldito por el Darkhold (que ya conocimos en WandaVision y Doctor Strange: Multiverse of Madness), habiendo heredado y manifestado su condición de licantropía al cumplir 18 años.

Por ello, es perseguido por cazadores paranormales, sociedades secretas, cultos y otros monstruos.

En el adelanto, se puede apreciar también un vistazo a otro personaje del “rincón ocultista” de Marvel: Man-Thing (fácilmente confundible con el Swamp Thing de DC Comics… pero esa es otra historia, y una muy larga).

Otro de los grandes anuncios de esta jornada fue la alineación de los Thunderbolts, el nuevo equipo del Universo Cinematográfico de Marvel.

Según se anunció, y como se ha anticipado desde Falcon and the Winter Soldier y Black Widow, éste será reunido por Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) e incluirá a Bucky Barnes (el Soldado del Invierno o Lobo Blanco, interpretado por Sebastian Stan), Ava Starr (Ghost, Hannah John-Kamen), Alexei Shostakov (Red Guardian, David Harbour), Yelena Belova (Black -¿o White?- Widow, Florence Pugh), John Walker (US Agent, Wyat Russell), y Melina Vostokoff (Taskmaster, Rachel Weisz).

La película será estrenada el 26 de julio de 2024, siendo revelado un arte conceptual de los protagonistas (brillando por su ausencia el Baron Zemo, fundador de la versión original de este equipo en los cómics).

También se mostraron tráilers “secretos”, incluyendo el de Ant-Man and the Wasp: Quantumanía. Según el adelanto, el villano de la película, Kang el Consquistador, coaccionará al protagonista Scott Lang para que ejecute un atraco en el Reino Cuántico con la vida de su hija, Cassie, en juego.

Asimismo, se anunció que esta película marcará el retorno de Randall Park como Jimmy Woo, ya presente en la anterior entrega del “Hombre Hormiga” y en WandaVision, y que estará directamente conectada con Avengers: The Kang Dynasty.

Wakanda Forever, la secuela de Black Panther que debió ser reformulada tras la muerte de Chadwick Boseman, también tuvo un adelanto en que se mostró a Namor (Tenoch Huerta) en acción, y peleando con M’Baku (Winston Duke).

En tanto, se mostraron también teasers de The Marvels, que aparentemente será secuela de Captain Marvel, de Ms. Marvel, WandaVision y Secret Invasion. En éstos, se ve a Kamala Khan (Ms. Marvel, interpretada por Iman Vellani) tras desaparecer de su habitación al final de su serie.

Según los reportes, despierta junto a Goose, el flerken de Carol Danvers (Captain Marvel, Brie Larson), quien a su vez parece también cambiar lugares con Monica Rambeau (Teyonah Parris).

Finalmente, se reveló que el personaje de Zawe Ashton, quien sería el villano en esta entrega, porta un martillo de los acusadores Kree, como previamente se vio a Ronan (Lee Pace) en Guardians of the Galaxy.

Respecto de Captain America: New World Order, la cuarta entrega que desde ahora será protagonizada por el ex-Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie), se anunció que éste se enfrentará al villano El Líder, interpretado por Tim Blake Nelson.

Dicho personaje fue visto por primera vez en Hulk, mostrándose su origen pero quedando pendiente su participación como supervillano.

Asimismo, Danny Ramírez regresará como Joaquín Torres, personaje que interpretó en Falcon and the Winter Soldier, y asumirá el manto dejado atrás por Sam Wilson; y también retornará Carl Lumbly como Isaiah Bradley.

Adicionalmente, Shira Haas dará vida a la superheroína israelí Sabra.

Otro anuncio de gran calibre implica a los Cuatro Fantásticos, una de las películas más anticipadas, será dirigida por Matt Shackman y se estrenará el 8 de noviembre de 2024.

Finalmente, en cuanto a la secuela de Loki, la nueva temporada incluirá a Ke Huy Quan, quien protagonizó recientemente Everything, Everywhere, All at Once.