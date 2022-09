El pasado 15 de septiembre se estrenó en Starzplay la serie mexicana Toda la Sangre, un thriller policial que cuenta la historia de una serie de asesinatos en los que los autores dejan a sus víctimas con rasgos similares a los de antiguos sacrificios aztecas.

Esta nueva entrega de la plataforma de streaming tiene como protagonistas a Ana Brenda Contreras y Aarón Díaz, recordados por su papel en la telenovela Teresa del 2011, donde formaban pareja. Ahora y tras 10 años vuelven a reunirse con roles protagónicos y una historia en común.

En conversación con BioBio Chile, ambos destacan la producción, basada en la saga de libros de Bernardo Esquinca, que contempla 3 entregas hasta ahora: Toda la Sangre (2013); Carne de Ataúd (2016); y La Octava Plaga (2017).

“No veía la hora de estar involucrado en un proyecto como este”, comenta Díaz, quien en la serie encarna al reportero Eugenio Casasola, que trabaja para un medio local y comienza a investigar los crímenes, cruzando así su camino con la teniente Edith Mondragón (Contreras).

“Eugenio es un poco antisistema, él es un periodista apasionado por lo que hace, quiere darle voz a los que no la tienen y contar las historias que no se cuentan”, explica. “Lo terminan mandando a un tipo de medio que a él no le agrada, pero rápidamente encuentra el camino, encuentra una historia que a él le interesa y sigue esa historia”.

Ana Brenda Contreras, que interpreta a Edith Mondragón, reconoce que su personaje no está en los libros, fue integrado a la historia especialmente para la serie. “Tuvieron la responsabilidad social de poner una figura femenina en este mundo”, comenta.

Como teniente encargada de investigar los asesinatos, Edith es una mujer enfocada en su trabajo que debe decidir entre su carrera o su vida personal. “A final de cuentas es muy fuerte, pero tiene la fragilidad de una mujer y la naturaleza, las cosas que pasamos todas”, explica Contreras.

“Un poco esta dualidad entre llenar su vida profesional o llenar su vida personal. Creo que es lo que hace interesante al personaje nuevo de Toda la Sangre, su historia la hace más real y personas como estas existen allá afuera”, asegura.

De ‘Teresa’ a ‘Toda la Sangre’

Ana Brenda Contreras tenía a penas 25 años cuando interpretó un rol secundario en la telenovela Teresa, que se popularizó en Latinoamérica tras su estreno en México. Allí compartió historia con Aarón Díaz, de 29 en ese entonces.

Juntos encarnaban a Mariano y Aurora, una pareja bastante recordada por el público de Teresa, la producción de Televisa fue emitida en Chile en 2016 a través de Mega, alcanzando los 9,4 puntos de rating en su horario de las 18:30 horas.

“Es padre que la gente te tenga como este cariño especial. A mí me da mucha risa porque me escriben ‘es que crecí viendo tus novelas’. Si, pero yo también tenía tu edad, éramos unos niños, estábamos muy jóvenes haciendo esos personajes”, asegura Contreras.

Teresa se enteró que Aurora y Mariano son novios, ¿qué hará para sabotearlos? 😱 Lunes a viernes a las 9:20 p.m. MX por #Tlnovelas y a través de @blim en: https://t.co/1Qux1n8JjX pic.twitter.com/x4OWRfy7tA — tlnovelas (@tlnovelastv) September 4, 2020



La telenovela se convirtió en un éxito en Chile, no solo para el público apegado a las teleseries, sino también para los más jóvenes, que defienden como “icónica” a su protagonista, la mexicana Angelique Boyer.

“Es padrísimo reencontrarse y Teresa logró el público también que nos tiene tanto cariño, como actores por separado y también a los personajes. Que se nos pueda encontrar en otro tipo de historia, en otro género totalmente distinto”, agrega la actriz.

“Casasola es totalmente distinto a Mariano y eso es parte de lo que hace que amemos lo que hacemos, que podamos interpretar nuevos personajes. (…)Todos esos fans que vienen de esa época, de Teresa, van a ser la audiencia fuerte de Toda la Sangre“, asegura Díaz.

Así mismo, hace una invitación a ver la serie “es un proyecto grande y ambicioso, pero que trae una propuesta nueva a pesar de que es un tema antiguo no. Estamos felices de haber sido parte de esto y ansiosos porque lo vean”, concluyó.