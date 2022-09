El anuncio fue hecho por el propio Ryan Reynolds a través de un video que compartió en sus redes sociales.

Mientras habla de los planes para la nueva cinta, el actor pregunta: “Oye Hugh, ¿quieres interpretar a Wolverine una vez más?” mientras Jackman pasa al fondo.

“Sí, claro, Ryan”, responde Jackman en el video, secuencia que termina con la canción “I Will Always Love You” de Whitney Houston, el que es subtitulado como “I will always love Hugh” (“Siempre amaré a Hugh”).

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

Finalmente aparece el logotipo de Deadpool, el cual es cortado rápidamente por las garras de Wolverine.

A su vez, el registro revela que el filme será estrenado el 6 de septiembre de 2024.

Recordemos que la última vez que Jackman personificó a Wolverine fue en “Logan”, cinta con clasificación R de 2016 que fue dirigida por James Mangold.

Si consideramos que el personaje murió al final de dicha película, habrá que esperar para saber cómo reaparecerá en Deadpool 3, franquicia en la que habitualmente se rompe la cuarta pared.