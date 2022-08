Las escenas del actor Ezra Miller para la película “Dalíland”, que cerrará el próximo Festival Internacional de Cine de Toronto, no serán eliminadas del metraje definitivo del filme.

Así lo confirmó la directora Mary Harron, quien a pesar de asegurar que “no pasó nada malo en el set” con respecto al intérprete, sí afirmó que este necesita una “intervención seria”.

En el filme, Miller encarna a un joven Salvador Dalí en uno de los papeles segundarios del reparto que encabeza Ben Kingsley como el célebre pintor surrealista.

“La película estaba completamente terminada y envuelta (cuando Ezra Miller comenzó a protagonizar escándalos públicos). Podría haber sido diferente, especialmente si hubiésemos estado filmando, si hubiera habido un mal comportamiento durante el proceso”, dijo a la revista Variety.

“Pero todo esto sucedió después de que la película no solo fuera filmada, sino también editada, mezclada y terminada. También sentí que todos filmaron de buena fe. No pasó nada malo durante nuestra filmación, y la película es la película”, agregó.

La cineasta también aclaró que no avala lo que Miller “haya hecho mal”. “Creo que no importa cuán talentoso sea alguien; si ha hecho algo mal, tiene que enfrentarlo. También creo que claramente esto no es solo un hecho de una estrella joven. Esto es mucho más serio. Esto parece algo que necesita de una intervención seria, lo que espero que haya sucedido”, dijo.

Semanas atrás, tal como recuerda el portal de la revista Variety, Miller fue citado a declarar en Vermont por un delito de robo después que la policía estatal investigara un incidente relacionado con la desaparición de varias botellas de alcohol desde una residencia no habitada.

En 2020, se difundió una grabación donde aparecía estar asfixiando a una mujer afuera de un bar en Islandia, en un hecho donde no hubo cargos presentados. Este año, a su vez, fue arrestado dos veces en Hawái, una por alteración del orden público y otra por acoso. En los incidentes de Hawái Miller no refutó los cargos, mientras que la acusación de acoso fue desestimada.

“Todos entregaron una gran actuación”, dijo Harron sobre el trabajo de su elenco en la nueva película. “Fueron muy profesionales y amables con todos. No hubo problemas ni señales de problemas en el set. Así que fue muy molesto y terrible leer lo que sucedió después. Leer esto fue muy triste, muy triste para todos los involucrados. Esperemos que estén recibiendo ayuda”, comentó.