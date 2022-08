La película de Elvis, el llamado ‘Rey del Rock and Roll’, ya tiene fecha para su estreno en la plataforma de streaming HBO Max, estando disponible a partir del próximo 2 de septiembre.

Protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks, Elvis muestra la historia del ícono de la cultura del siglo XX, pero esta vez, desde su complicada relación con su enigmático mánager, el coronel Tom Parker.

La historia se adentra en la compleja dinámica entre Presley (Austin Butler) y Parker (Tom Hanks) a lo largo de más de 20 años. Desde el ascenso a la fama de Presley hasta su estrellato sin precedentes.

En el centro de ese viaje está una de las personas más significativas e influyentes en la vida de Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

Con el telón de fondo de la evolución del panorama cultural y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos.

El trabajo de dirección estuvo en manos del reconocido director nominado al Óscar, Baz Luhrmann, recordado por metrajes como la adaptación de El Gran Gatsby o Moulin Rouge!.

The show’s about to begin.

Elvis will be available to stream September 2 on @hbo via HBO Max. pic.twitter.com/5slWIPtQcT

— HBO Max (@hbomax) August 26, 2022