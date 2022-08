Fue este lunes que la serie que nació como un spin-off de Breaking Bad cerró el telón definitivamente después de siete años al aire, no obstante, a las pocas horas la productora a cargo anunció dos nuevas series vinculadas con personajes de Better Call Saul como protagonistas.

Fue a través de su cuenta de Instagram que AMC, distribuidora de la producción, anunció a los fanáticos que “Parrish” y “Straight Men” serán los nombres que recibirán estas dos nuevas creaciones que llegaran a las pantallas el próximo año.

Junto a este aviso, la televisora también publicó los nombres de quienes encabezaran ambas producciones: Bob Odenkirk y Giancarlo Esposito, quienes en la serie interpretan a Saul Goodman y Gus Fring respectivamente.

El anuncio confirmó que el universo de Breaking Bad no está del todo cerrado, esto ya que las series harán retornar a los actores a sus reconocidos personajes.

Fue este lunes que la historia detrás del abogado de Walter White (Bryan Cranston) y Jesse Pinkman (Aaron Paul) llegó a su fin luego de siete extensos años en que el spin-off se transformó en precuela.

Sobre el fin de la serie, el actor Bob Odenkirk decidió despedirse a través de un video cargado a Twitter donde agradeció a los fans y reflexionó sobre el inesperado éxito que tuvo el drama por tantos años.

“Hay demasiados sentimientos, y encajan de manera tan perfecta y hermosa. Para mí, es un misterio como todo esto sucedió”, dijo el interprete de Saul Goodman.

“Gracias por darnos la oportunidad, porque venimos de, quizá, la serie favorita de un gran número de personas. Y pudimos ser odiados por sólo tratar de hacer el show. Pero nos dieron la oportunidad y ojalá lo hayamos logrado”, agregó.

Finale thank you from Bob Odenkirk pic.twitter.com/IFODl4bcLD

— Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) August 16, 2022