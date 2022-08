Fue a través de su cuenta de Instagram que el ganador de Masterchef, Ignacio Román, conocido como ‘Nacho’, hizo una ácida crítica a la producción del programa de cocina El Discípulo del Chef, esto ya que, a su juicio, sus interacciones estarían “editadas y sacadas fuera de contexto” para dar una impresión equivocada a la audiencia.

Los comentarios del cocinero se dieron luego de que una seguidora le preguntara directamente sobre su comportamiento, el cual lo hacía ver “soberbio” y “conflictivo”.

“No sé si el programa quiere hacerte ver mal, o tú estás muy conflictivo. Se ve una persona poco humilde y soberbia y disculpa por decirlo, pero siempre has sido mi favorito y esta vez también, pero de verdad no me ha gustado mucho tu actitud”, escribió la mujer.

Frente a esto, Nacho Román decidió responderle, al mismo tiempo que hizo una fuerte crítica a la producción del Discípulo del Chef: “Amiga, el programa solo se ha dedicado a dejarme mal, no sé si era una estrategia de marcas. La TV miente. Está todo editado y sacado fuera de contexto“.

Las declaraciones del exMasterchef no se detuvieron ahí, ya que incluso afirmó que al espacio televisivo le importaba más “la farándula y cahuín que la cocina”.

A esto agregó sentirse apenado y desilusionado del programa, puesto que debido a la edición “hasta él se cayó mal” durante la transmisión del capítulo.

No obstante, Román aseguró que esta decisión de edición del programa tendría un trasfondo: “Están molestos conmigo porque yo no pelee, ni hablé mal de mis compañeros”, escribió en la red social.

De hecho, dejó esto aún más claro luego de publicar una fotografía del equipo verde en su perfil, donde dijo: “En fin, así me gusta trabajar en equipo y con alegría grande equipo verde”, junto a dos hashtags con las frases “lo mío es la cocina” y “la cocina es mi pasión y se respeta”.