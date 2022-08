La noche de este martes, el equipo verde se encontró con la ausencia de uno de sus competidores, Ignacio “Nacho” Román. Sin embargo, lo llamativo del momento ocurrió cuando ni el programa, ni sus compañeros, ni el chef Ennio Carota sabían el motivo de que no estuviera presente.

Todo se dio a conocer al inicio del programa, cuando saludaron a cada participante del programa.

“Nacho Román se inmoló y voluntariamente se propuso para ser el nominado y estar así en riesgo para el capítulo de eliminación. Pero veo que no está acá”, comenzó diciendo la animadora del espacio, Emilia Daiber.

En eso, Daiber le preguntó a Carota el motivo de la ausencia de Román. “Se inmoló”, mencionó, sacando risas en el grupo.

“¿Pero sabes algo? ¿Te llamó, te avisó?”, replicó Daiber.

“No, la verdad es que no. No he tenido contacto de ningún tipo, lo mejor sería llamarlo”, le respondió, a lo que sus compañeros también señalaron que no sabían nada de su compañero.

“Ahora lo llamamos para ver qué pasa, porque hay un compromiso”, mencionó molesto el chef, a la vez que Daiber se mostró de acuerdo con sus palabras.

“Ese compromiso se tiene que tomar a fondo y a pecho, porque las irresponsabilidades en el programa pueden costar muy caro. Esperamos que no le haya pasado nada grave”, señaló para continuar con el espacio.

La decisión de Ennio Carota sobre Nacho Román

Poco antes de planificar los platillos, Carota decidió llamar a Román junto al resto del equipo verde, así, mientras esperaba que contestara, reveló que también había tratado de contactarlo por WhatsApp, sin tener respuesta.

Tras esperar unos segundos, Carota desistió de las llamadas, apuntando a que de por sí Román ya “está nominado. Pero una más que falte en mi equipo, se va para la casa”.

“Tengo la impresión de que no está comprometido, porque tampoco me avisó, yo no tengo señales de vida. He tratado de llamarlo, pero ni me contestó el teléfono”, lamentó después el chef frente a la cámara.

Más tarde, en el confesionario, tanto Max Cabezón como Nicole Ángel comentaron el momento, así como la decisión de Carota.

Así, la exfinalista de la primera temporada del espacio se mostró a favor de lo dicho por Carota, apuntando a que “es obvio, porque es un compromiso. No es la primera vez que lo hace, no le avisó a nadie”.

Por su parte, Max Cabezón aseguró que “no pasa nada si un compañero falta por salud, compromiso o trabajo, pero hacer el fantasmismo no está bien, porque tus actos tienen consecuencias con el resto”.