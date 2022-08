La actriz Anne Heche falleció a los 53 años luego del accidente automovilístico ocurrido los últimos días en Los Angeles, Californa. La información fue confirmada por el diario The Guardian, durante esta jornada.

Cabe recordar que las autoridades relevaron que la artista conducía bajo los efectos de estupefacientes (cocaína).

Más tarde había sido desahuciada por su propia familia, quienes afirmaron que “no esperaban que sobreviva”, debido al daño cerebral severo que provocó el choque.

Sin ir más lejos, el clan había señalado que estaban a la espera de saber qué órganos de la actriz podían ser donados, antes de desconectarla de soporte vital.

“Queremos agradecerle a todo el mundo sus amables deseos y oraciones por la recuperación de Anne y dar las gracias al entregado personal y a las maravillosas enfermeras que cuidaron de Anne en el centro de quemados del hospital de West Hills”, indicaron en un comunicado.

“Lamentablemente, debido a su accidente Anne Heche ha sufrido una grave lesión cerebral anóxica y permanece en coma, en estado crítico. No se espera que sobreviva”, agregaron.

Accidente de Anne Heche

El accidente que protagonizó la actriz ocurrió el pasado domingo 7 de agosto. Heche conducía un Mini Cooper azul e iba a tanta velocidad que se salió de la carretera y estalló en llamas al chocar contra una vivienda.

El personal de emergencias la trasladó a un hospital cercano y quedó internada en condición crítica, indicó CNN. El cuerpo de bomberos de Los Ángeles tardó más de una hora en acceder al vehículo y sofocar las llamas.

Hay que señalar que la actriz mantuvo bulladas relaciones sentimentales con la actriz Ellen DeGeneres y el actor James Tupper. Su saltó a la fama fue a finales de la década de los 80 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela “Another World”.

Finalmente, se consolidó en Hollywood con las películas “Donnie Brasco” (1997), “Volcano” (1997) y “I Know What You Did Last Summer” (1997).