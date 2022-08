Los episodios de House of the Dragon (La casa del dragón) también estarán disponibles en formatos adicionales cuando la serie se estrene, el próximo 21 de agosto.

Los fanáticos de la icónica serie, Game of Thrones (Juego de tronos), ha llegado a HBO Max con una calidad superior al estándar para plataformas de streaming.

Si bien la serie está disponible en la plataforma desde sus inicios, ahora las ocho temporadas pueden verse y escucharse en calidad cinematográfica, gracias a los formatos 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision y Dolby Atmos.

Y lo mismo ocurrirá con la nueva precuela, House of the Dragon (La casa del dragón), que se estrenará el domingo 21 de agosto.

De esta forma, la audiencia podrá verse inmersa en famosas escenas, tales como las batallas épicas de Blackwater y Battle of the Bastards, y los impactantes giros de The Red Wedding y Destruction of the Great Sept of Baelor.

Los nuevos formatos pueden reproducirse en los siguientes dispositivos, indicó la compañía en un comunicado.

-Amazon Fire TV Stick 4K y Fire TV Cube

-Televisores Android

-Apple TV 4K

-Google Chromecast Ultra y Chromecast con Google TV

-Cox Contour 2 y Contour Stream Player

-4K LG Smart TVs

-Roku Ultra 4800x, Roku 4k TVs, Roku Premiere y Roku Streaming Stick+

-Televisores Samsung 4K

-VIZIO 4K Smart TV

-Xbox One S, Xbox One X y Xbox Series X|S

-Xfinity X1 (Xi6) y Flex

-XClass TV

Basada en la exitosa serie de novelas de George R.R. Martin, Juego de Tronos es el programa más visto de la historia de HBO, con una media de 46 millones de espectadores en Estados Unidos para su última temporada.

Por su parte, la nueva historia ubicada en el mismo universo, La casa del dragón, está basada en otra obra de George R.R. Martin, Fuego y Sangre, y ocurre 200 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos.

Y para festejar el nuevo lanzamiento, desde este miércoles los seguidores pueden escuchar The Official Game of Thrones Podcast: House of the Dragon, una nueva serie de podcasts presentada por Jason Concepcion (X-Ray Vision) y Greta Johnsen (Nerdette), que incluye entrevistas con el creador George R. R. Martin, con el reparto y con famosos fans. Está disponible en Spotify y otras plataformas.