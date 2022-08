Warner Bros ya confirmó el descarte de 'Batgirl', película que no se estrenará en cines ni en plataformas de streaming. Las razones tendrían que ver con los altos costos que generó y la respuesta del público en las funciones de prueba del largometraje.

La adaptación cinematográfica de la versión femenina de Batman no alcanzará su lanzamiento. Y es que Warner Bros no estrenará Batgirl ni en cines, ni en plataformas de streaming. Así lo informó el medio estadounidense Variety, quienes se encargaron de confirmar la noticia.

La producción de esta entrega de DC Comics, partió en 2021 con la actriz Leslie Grace como protagonista, siendo parte de un proyecto de Warner que propuso generar largometrajes exclusivamente para HBO Max. Sin embargo, los cambios en la compañía llevaron a priorizar otras producciones y descartar algunas.

Según consigna el medio, desde el estudio señalan que la cancelación de Batgirl no tiene que ver con “problemas de calidad en el filme o el compromiso de los cineastas que trabajaron en ella”. Más bien enfatizan en que no cumplirá con una recaudación de un “éxito de taquilla”.

“La producción inicial partió con $75 millones de dólares y tras retrasos relacionados con el Covid alcanzó los $90 millones”, informan. La película ya estaba completamente filmada y con un gran trabajo de postproducción, pero aun así no llegará a las pantallas.

Adicionalmente, el medio The New York Post, había sugerido que esta decisión tiene que ver también con el recibimiento de la película en las funciones de prueba, que no fue positivo.

A partir de allí, Warner Bros habría pronosticado más pérdidas que ganancias si se realizaba el estreno. Eso sumado a los costos que aún faltaban en cuanto a las áreas de marketing, difusión y publicidad.

La película tampoco fue mencionada durante la presentación de DC Comics en la Comic-Con de San Diego el pasado mes de julio. Por ahora, los actores del elenco no se han pronunciado al respecto.