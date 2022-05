Luego de lanzar el trailer oficial de She-Hulk, los fanáticos de Marvel se mostraron reticentes en torno a la animación por CGI. Las críticas no se hicieron esperar, por lo que Marvel Studios decidió mejorar las visuales una semana después.

Durante esta semana, la cuenta de Youtube de la compañía de comics lanzó un nuevo video con mejoras en la animación de la próxima heroína verde. Estas modificaciones no se notan a simple vista debido a que se tratan de cambios sutiles enfocados en el rostro de la protagonista, encarnada por Tatiana Maslany.

Asimismo, se ve un leve cambio en los tonos verdosos del personaje, mostrando un color más nítido.

La serie de She-Hulk unirá entonces a Jennifer Walters (She-hulk) y Bruce Banner (Hulk) en pantalla. Al igual que en los cómics, Walters es prima de Banner, y hasta el momento se espera que la miniserie de Disney + se base al popular cómic de sus orígenes.

En la historia, Walters es una abogada especializada en casos que involucran a superhéroes. En un momento, necesita una transfusión de emergencia y quien le presta ayuda es su primo: Bruce Banner.

Como resultado, recibe sus mismos poderes y se transforma en She-Hulk. Esta producción genera muchas expectativas entre los fans de la franquicia, sobre todo después de que el año pasado Kevin Feige, de Marvel, comentara que: “nunca se sabe qué personajes de Marvel aparecerán de un episodio a otro”.

“No quiero ser una superheroína. Eso es para millonarios, narcisistas y huérfanos adultos”, dice Walter en el trailer, que se hizo rápidamente viral por los comentarios en torno a la animación.

Se espera que la miniserie se estrene el próximo 17 de agosto.

Revisa acá el nuevo tráiler y las reacciones de los fanáticos

Saw some folks mention that #SheHulk got a better quality upload on Disney+ so I took a look. The difference between the ProRes and the YouTube versions is pretty significant. pic.twitter.com/sUwv4eeaf4 — Adam Hlaváč 🔜 #SWCA (@adamhlavac) May 26, 2022

🚨 Marvel has made some visual improvements with She-Hulk’s cgi on Disney plus. Thoughts? pic.twitter.com/T3p8ilM43n — She-Hulk Updates (@shehuIkupdates) May 26, 2022