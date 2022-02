Al igual que en ediciones anteriores, los Premios del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG Awards) estuvieron marcados por un nuevo movimiento. Si bien en otros años diferentes actrices mostraron su postura durante el inicio del movimiento #MeToo, esta vez se destacó el apoyo a Ucrania de parte de diferentes estrellas de Hollywood.

Mientras que algunos actores llegaron al evento usando cintas de color azul y amarillo en apoyo al país atacado por Rusia, las estrellas de Hollywood Brian Cox y Michael Keaton fueron más directos y enviaron mensajes a favor de Ucrania en sus discursos.

Mientras aceptaba el premio a la mejor actuación de elenco en una serie dramática por Succession, Cox agradeció a los premios y a sus compañeros para luego brindar su apoyo a Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.

En eso, Cox condenó lo que está ocurriendo en dicho país, asegurando que “es particularmente horrible en términos de cómo afecta a otras personas, particularmente a los de nuestra profesión. El presidente de Ucrania era un cómico, un gran intérprete cómico y deberíamos mostrar respeto por él”.

De igual forma, el intérprete destacó cómo impacta el hecho también en los artistas rusos. “También me angustia lo que está pasando en Rusia: mis compañeros actores, actrices, artistas, escritores y críticos se les dice, bajo pena de alta traición, que no pueden decir una palabra sobre Ucrania. Creo que eso es horrible”, añadió.

“Creo que todos deberíamos unirnos, también por aquellas personas en Rusia que no están a favor de lo que está pasando, particularmente los artistas. Deberíamos unirnos y celebrarlos y esperar que realmente puedan hacer un cambio, porque creo que pueden”, cerró el actor.

Por otro lado, Michael Keaton fue reconocido por su actuación destacada en Dopesick. Según consignó Variety, el intérprete destacó al presidente ucraniano, a quien aseguró que debían destacar por “pelear la pelea”.

También aseguró que hay “un argumento legítimo” de que se critique realizar entregas de premios en estos momentos, reiterando la importancia de utilizar el cine y la televisión para retratar los problemas del mundo.

El apoyo a Ucrania desde la alfombra roja

Sin embargo, muchas otras estrellas de Hollywood solidarizaron con Ucrania poco antes del evento. Ese fue el caso de Lady Gaga, quien en la alfombra roja aseguró que “está pasando tanto en el mundo, mi corazón está realmente con Ucrania”.

“My heart goes out to Ukraine”-Lady Gaga pic.twitter.com/f76JADchhY — Lady Gaga Now 💓⚔️ (@ladygaganownet) February 28, 2022

Por otro lado, en conversación con AP, diferentes intérpretes también alzaron la voz por la guerra. “Estamos usando nuestras voces de la mejor forma que podemos ahora, este es el tiempo para unirnos y permanecer juntos”, aseguró Ariana DeBose.

El actor de Hamilton, Leslie Odom Jr., también habló en la alfombra roja, alegando que si bien “esta noche es una celebración, todos al mismo tiempo tenemos un lugar en nuestros corazones para el pueblo de Ucrania y enviamos nuestros pensamientos, oraciones y esperanzas por la paz inminente”.

También fue el caso de Andrew Garfield, quien aseguró que la velada se estaba realizando en “un día bastante difícil de celebrar”. “Mantenemos lo que está pasando en Ucrania en nuestros corazones”, añadió.

Douglas Hodge, Michael Douglas, Tyler Perry, Shari Belafonte y Jon Bernthal, también mostraron su apoyo usando listones con los colores de la bandera de Ucrania en señal de apoyo a lo que está pasando en dicho país.

Revisa acá los ganadores de los Premios SAG

Televisión:

Actuación destacada de un actor masculino en una película para televisión o miniserie Murray Bartlett, “The White Lotus”

Oscar Isaac, “Scenes From a Marriage”

Michael Keaton, “Dopesick” (Ganador)

Ewan McGregor, “Halston”

Evan Peters, “Mare of Easttown”

Actuación destacada de una actriz en una película para televisión o miniserie Jennifer Coolidge, “The White Lotus”

Cynthia Erivo, “Genius: Aretha”

Margaret Qualley, “Maid”

Jean Smart, “Mare of Easttown”

Kate Winslet, “Mare of Easttown” (Ganadora)

Actuación destacada de un actor masculino en una serie dramática Brian Cox, “Succession”

Billy Crudup, “The Morning Show”

Kieran Culkin, “Succession”

Lee Jung-jae, “Squid Game” (Ganador)

Jeremy Strong, “Succession”

Actuación destacada de una actriz en una serie dramática Jennifer Aniston, “The Morning Show”

Jung Ho-yeon, “Squid Game” (Ganadora)

Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale”

Sarah Snook, “Succession”

Reese Witherspoon, “The Morning Show”

Actuación destacada de un actor masculino en una serie de comedia Michael Douglas, “The Kominsky Method”

Brett Goldstein, “Ted Lasso”

Steve Martin, “Only Murders in the Building”

Martin Short, “Only Murders in the Building”

Jason Sudeikis, “Ted Lasso” (Ganador)

Actuación destacada de una actriz en una serie de comedia Elle Fanning, “The Great”

Sandra Oh, “The Chair”

Jean Smart, “Hacks” (Ganadora)

Juno Temple, “Ted Lasso”

Hannah Waddingham, “Ted Lasso”

Actuación destacada de un elenco en una serie dramática “The Handmaid’s Tale”

“The Morning Show”

“Squid Game”

“Succession” (Ganador)

“Yellowstone”

Actuación destacada de un elenco en una serie de comedia “The Great”

“Hacks”

“The Kominsky Method”

“Only Murders in the Building”

“Ted Lasso” (Ganador)

Actuación de acción destacada de un elenco de dobles en una serie de comedia o drama “Cobra Kai”

“The Falcon and the Winter Soldier”

“Loki”

“Mare of Easttown”

“Squid Game” (Ganador)

Cine:

Actuación destacada de un actor masculino en un papel principal Javier Bardem, “Being the Ricardos”

Benedict Cumberbatch, “The Power of the Dog”

Andrew Garfield, “Tick, Tick… Boom”

Will Smith, “King Richard” (Ganador)

Denzel Washington, “The Tragedy of Macbeth”

Actuación destacada de una actriz en un papel principal Jessica Chastain, “The Eyes of Tammy Faye” (Ganadora)

Olivia Colman, “The Lost Daughter”

Lady Gaga, “House of Gucci”

Jennifer Hudson, “Respect”

Nicole Kidman, “Being the Ricardos”

Actuación destacada de un actor masculino en un papel secundario Ben Affleck, “The Tender Bar”

Bradley Cooper, “Licorice Pizza”

Troy Kotsur, “CODA” (Ganador)

Jared Leto, “House of Gucci”

Kodi Smit-McPhee, “The Power of the Dog”

Actuación destacada de una actriz en un papel secundario Caitríona Balfe, “Belfast”

Cate Blanchett, “Nightmare Alley”

Ariana DeBose, “West Side Story” (Ganadora)

Kirsten Dunst, “The Power of the Dog”

Ruth Negga, “Passing”

Actuación destacada de un elenco en una película “Belfast”

“CODA” (Ganador)

“Don’t Look Up”

“House of Gucci”

“King Richard”